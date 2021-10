El presidente de Casa de Galicia apuntó contra Salinas: "Sale a hablar y miente descaradamente"

"Va a haber problemas si no sale el préstamo. El primer gran problema es que el ministro no me está dejando pagar BPS", advirtió Iglesias en Desayunos Informales.

"Si cae el certificado, no me ingresa la plata del Fonasa. Es un disparate lo que está haciendo el ministro. El Estado le pidió a los veedores externos que hagan un informe objetivo. Dice que todo lo que propone Casa de Galicia es objetivo y técnicamente dice que todo lo que está proponiendo es una salida real y que no se debe demorar porque la situación financiera puede agravarse o cambiar los montos. Declaran esos informes confidenciales y secretos. Yo tengo que hacer una pelea muy fea para exigirlos. Cuando logro que me los entreguen, me dijeron que son confidenciales y secretos. Veo que el contenido es excelente porque dice la verdad, ¿por qué tiene que ser secreto? El ministro pone en duda mi credibilidad", agregó.

Su discurso se dirigió posteriormente de forma directa a Salinas, a quien cuestionó por salir a "jugar con fuego" y "mentir" a la ciudadanía. "Los puentes los quemó el ministro. Él sale públicamente a hablar de Casa de Galicia y miente descaradamente. No me dio nada. No me contestás ninguna nota, no viniste nunca. No le voy a permitir que además me insulte", aseguró.