Productores indefensos

Por Jorge Castro Volpe

Estimado Juan Samuelle:

Con referencia a su nota del día 12 de mayo respecto a la exhortación del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) a pesar los camiones para evitar posibles delitos de robo de mercadería, desearía llamar la atención de su diario e indirectamente de las autoridades sobre otros mecanismos, mucho más frecuentes y dañinos, que lamentablemente subsisten en la comercialización de granos en Uruguay y que le representan a los productores una pérdida de entre el 15% y 20% de sus ingresos anuales.

Me refiero a la unilateralidad y abuso de posición dominante que existe en la relación de los “miles” de productores y los “pocos” compradores de commodities exportables.

Empezando por los contratos que exigen estas firmas compradoras, los cuales son casi iguales indicando el grado de “cooperación legal” que existe entre ellos y que son claramente abusivos en cada una de sus cláusulas.

El productor debe cumplir con el volumen al 99% de certeza, 1% de diferencia aceptada, o se penaliza al productor con el 50% del precio sobre la cantidad no entregada, como si fuera sencillo entregar 1.000 toneladas de un producto “dentro de los estándares definidos y controlados por el comprador” que depende de la naturaleza y tener solo el margen de error de 10 toneladas.

El productor además debe cumplir con la calidad, sea humedad, cuerpos extraños, granos dañados, malezas prohibidas, DON, proteína, fusarium, etcétera. Obviamente esa calidad esta determinada por el comprador y si existiera reclamo por parte del productor se inicia un largo camino sobre muestras testigo, que obviamente extrajo y tiene el comprador. Todo un complejo sistema sin contraposición de intereses y en el que el productor lleva todas las de perder.

De encontrar el comprador a su solo criterio diferencias de calidad procederá, a costo del vendedor, a acondicionar la mercadería restando las mermas al volumen entregado (secado, granos dañados, merma volátil) y cargando costo de secado y limpieza al productor. Una joyita de relojería que le termina saliendo al productor entre US$ 20 y US$ 30 por tonelada de grano vendido a tarifas que sorpresivamente coinciden entre los distintos compradores, me pregunto si existe una “mesa” de diálogo y coordinación entre ellos.

Es permanente la lucha anual en cada entrega de cebada, soja, trigo o maíz (este en mucho menor medida ya que es comprador local) para discutir desde la distancia entre la chacra y el acopio para determinar el flete, a la humedad que registramos a la salida de chacra y que mágicamente se eleva 1%-1,5% al recibirse y encontrarse con la sorpresa que el camión de 30 toneladas tiene cuatro abrojos o tres semillas de cucuta y por ello hay que proceder a la prelimpieza.

Escribo todo este preámbulo para indicar el nivel de conflicto silencioso que existe en la relación proveedor-comprador mas allá que la mayoría prefiere callar y seguir adelante y para sugerir al gobierno que reglamente en forma transparente esta relación de gran desigualdad a la hora de negociación.

Nunca he sido un promotor de intervenciones del Estado y he conducido uno de los más grandes compradores de granos en Argentina, pero la situación que existe en Uruguay claramente necesita ser revisada.

Contratos tipo, correctamente balanceados, unidades independientes (de las partes) de control en puerto y acopios para la verificación de peso, humedad, calidad, financiadas por toda la cadena, le darán transparencia a algo bastante poco claro.

Sé que este es un tema tabú del que nadie prefiere hablar y que es políticamente correcto hacer silencio, pero difícilmente este país pueda mejorar su competitividad si subsisten estos bolsones de ineficiencia.