Puente aludió a "diputados faltadores" y cuestionó la "dimensión extraordinaria" que se le da a las licencias de Fenapes

En mayo de 2017 la entonces directora del Liceo de San José, Miriam Arnejo, pidió ser recibida por la titular del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente. Fue a pedir "asesoramiento" en torno a la justificación que el docente y dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Marcel Slamovitz, había presentado para que no se le descontaran sus inasistencias, bajo el amparo del artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente.

Slamovitz lo hacía aludiendo a un convenio, que aseguraba q estaba firmado entre el sindicato y las autoridades, que permitía justificar licencias sindicales bajo este formato. Sin embargo, hasta el momento nadie pudo dar pruebas de la existencia del convenio por el que el dirigente quería descontar 110 horas sin dictar durante el año lectivo anterior.

Ese día fue el que Puente "conoció" el formulario en cuestión, del cual hasta el momento no tenía conocimiento. Y allí fue que le hizo una advertencia a la directora que la consultó: "Por favor, Miriam, no vayas a justificar ni una falta más por el artículo 70.10, porque esto te va a generar problemas a tí"

Así se expresó la exjerarca este lunes en la comisión investigadora que, en Diputados, analiza las licencias sindicales presuntamente irregulares concedidas a algunos dirigentes entre 2015 y 2019.

Según la versión taquigráfica, a la que accedió El Observador, Puente fue contundente con respecto al artículo 70.10 Estatuto del Funcionario Docente: no sirve para justificar licencias sindicales. "Es sumamente claro", remarcó. El artículo lo que prevé es la inasistencia por "tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, los consejos respectos requeridos por otros organismos estatales". Lo único adicional que prevé es la reunión de las Asambleas Técnico Docentes, pero solo para los miembros de sus mesas permanentes.

"Nosotros nunca aplicamos el artículo 70.10 porque no correspondía", dijo. "No hubo ninguna resolución que diera lugar a justificar por el 70.10", aclaró Puente a los legisladores. Por otra parte, fue enfática al asegurar que Slamovitz no llegó a justificar inasistencias por esta vía. Lo que se hizo, señaló, fue aceptar que docente compensara las horas no dictadas. "Si hubiera habido justificación no hubiera existido restitución alguna", explicó.

La exdirectora consideró que se le estaba dando a nivel político una "dimensión extraordinaria" al tema de las licencias de Fenapes. Pese a reconocer que nunca tuvo conocimiento del convenio aludido por la federación, su "conjetura" es que "hubo una confusión" en la que "alguien" realizó un formulario impreso y colocó la referencia al artículo 70.10, cuando en realidad se debía aludir al artículo 70.13, que permite justificar inasistencias por "motivos especiales".

Puente fue crítica con la actitud de Arnejo, con "muchos devaneos" con respecto al tema, ya que recién en octubre de 2017 hace una consulta oficial a la Inspección General de Secundaria para saber cómo proceder. "Recién se dio cuenta en octubre", ironizó.

La exdirectora de Secundaria reafirmó que el principal responsable de controlar es el director del centro en cuestión, que es el que "activa" la justificación de las inasistencias o, por el contrario, inicia el procedimiento de descuentos correspondientes. En su opinión, la directora "no estaba en la dinámica" del centro que tenía que dirigir. Puente considera que Arnejo se equivocó, ya que lo primero que debería haber hecho era hablar con Slamovitz.

"Eso lo conocemos todos y que conocen todos los directores del Uruguay porque, si no, no deberían ser directores", afirmó.

En ese marco, apeló al propio testimonio de la directora de San José ante la comisión, en cuanto a cómo se enteraba de que Slamovitz había faltado. "Venían los alumnos y golpeaban la puerta: 'dire, el profesor de historia no vino otra vez'".

La evaluación de Puente fue que Arnejo "vivía encerrada en la dirección. Por eso llegó a octubre y no tenía idea de quién le estaba faltando en el liceo".

Puente evaluó que la "salida extemporánea" de Arnejo, denunciando en la prensa las irregularidades este año, se debió a que "ella misma sabe que tuvo un incumplimiento y que no agotó las vías que tenía que agotar".

"Esto es para sancionarla, porque dejó pasar una situación importante y se despertó a fin de año", sostuvo.

Puente cargó también contra la actual directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, por haber afirmado ante la comisión que lo de Fenapes había sido un "modus operandi", que habían existido irregularidades muy graves amparadas por las autoridades del momento. Al respecto, la acusó de violar seriamente el reglamento al haber realizado en la prensa comentarios sobre la investigación administrativa que Secundaria abrió y que, por estar en curso, es de carácter reservado.

En su opinión, Cherro "indujo a error" a los legisladores con su testimonio.

Puente aprovechó su testimonio ante la comisión para defender la tarea docente. "Al Uruguay le debe quedar claro que los profesores trabajan mucho", precisó. "Puede haber profesores faltadores pero, ¿saben qué? Hay médicos y carpinteros faltadores. ¿Quieren saber algo? También hay diputados faltadores".

La exjerarca desató la ira del oficialismo al apelar a datos que descubrió "hurgando" en la página web del Parlamento. "Hay por lo menos dos diputados que han faltado más de 20 veces en esta legislatura" aseguró, sin dar nombres. Su reflexión iba en el sentido de evitar asociar a algún profesor que falte con todos los docentes, en particular los sindicalizados. "Es, por lo menos, una injusticia", dijo.

Seis meses más

A instancias del oficialismo la comisión promoverá ante la Cámara de Diputados extender su plazo de actuación seis meses más, hasta el 15 de junio de 2022. La medida es considerada necesaria para poder recibir a los 24 invitados y delegaciones que restan. Muchos ya declinaron comparecer.

Entre los testimonios con los que se pretende contar está el del expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, que había rechazado asistir al considerar que "nada tenía que aportar". También varios dirigentes de Fenapes: Emiliano Mandacen, Marcel Slamovitz y José Olivera.

La comisión pretende convocar además a la exministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.