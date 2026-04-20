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Mujer chocó contra una barrera y cayó de un puente en Ruta 5: fue atendida por una emergencia que pasaba por el lugar

La mujer fue asistida en primera instancia por otro conductor que iba detrás de ella y vio toda la secuencia del hecho

20 de abril de 2026 17:06 hs
Mujer chocó contra baranda y cayó desde el puente de Ruta 5

Mujer chocó contra baranda y cayó desde el puente de Ruta 5

Foto: captura de pantalla de Telenoche de Canal 4

Una mujer que conducía por Ruta 5, chocó con su auto contra la baranda de un puente y cayó hacia el vacío; tras el accidente de tránsito fue atendida por una emergencia pediátrica que pasaba por el lugar.

El accidente ocurrió en la tarde de este lunes, en las inmediaciones de Progreso, a la altura del kilómetro 27 de la citada ruta.

La mujer fue asistida en primera instancia por otro conductor que iba detrás de ella y vio toda la secuencia del hecho. "Venía atrás de ella y vi que se arrimó al puente, vi una polvareda, una explosión de cuando pegó con el hormigón", dijo el testigo consultado por Telenoche de Canal 4.

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Según este conductor, la accidentada estaba "muy desesperada por salir, consciente y nerviosa". La mujer tiene aproximadamente 55 años, según este testimonio. La víctima "no sabe lo que le pasó", según lo que le dijo a este conductor.

Además de la emergencia, también trabajó en el lugar un equipo de Bomberos y de la Policía. La mujer fue trasladada con politraumatismos a La Española de Montevideo.

Este lunes se registraron dos accidentes de tránsito mortales en Montevideo. En Sayago, una mujer de 70 años murió atropellada por un motociclista que iba "haciendo wheelie ", según denunció el hijo de la víctima.

"Mi madre sale a sacar la basura del contenedor como todos los días y la atropella una moto haciendo 'wheelie'. Por los datos que nos llegan, era alguien de PedidosYa. Ella fallece en el acto; intentaron reanimarla, pero no se pudo. La persona después se dio a la fuga", relató el hijo de la víctima, Christian Vidal, en conversación con Telemundo de Canal 12.

Mientras que en La Blanqueada una mujer de 70 años murió luego de ser atropellada por un ómnibus. La víctima se encontraba en la parada cuando perdió el equilibrio y cayó a la calle.

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