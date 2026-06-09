El particular nuevo tatuaje que se realizó Lucas Torreira previo a volver a Turquía para continuar en Galatasaray

El volante de Galatasaray de Turquía, Lucas Torreira , se encuentra desde hace más de dos semanas en Uruguay disfrutando de sus vacaciones y más precisamente, en su ciudad natal, Fray Bentos, en la que ha compartido momentos con sus amigos.

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En sus vacaciones, Torreira también estuvo junto a Edinson Cavani y fue a ver a Boca Juniors a La Bombonera, y asimismo concurrió al Gran Parque Central para seguir a Nacional.

Lucas Torreira es conocido también por su afición a los tatuajes, por lo que tiene varios en su cuerpo.

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Previo a lo que será su regreso a Europa, para continuar con sus días libres y luego sumarse a una nueva pretemporada de Galatasaray, el uruguayo mostró su nuevo tatuaje.

Eligió un lugar muy particular para hacerlo y fue detrás de su oreja derecha.

torreira El nuevo tatuaje de Lucas Torreira

Allí, el tatuador le escribió "Barrio Unión", para llevar siempre en su recuerdo el lugar en el que nació y vivió en la ciudad de Fray Bentos en el departamento de Río Negro.