Qué difícil hacer periodismo sobre los antihéroes

Cualquier periodista profesional quisiera trabajar en el New York Times. Es una referencia mundial y marca estándares elevadísimos de calidad que lo han transformado en un espejo que intentan mirar miles de profesionales de los medios para hacer su trabajo.

Pero esta semana el diario norteamericano quedó en el medio de una polémica que a la larga lo puede dejar muy mal parado.

La historia que tenía para contar era muy buena. Un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca escribió un texto en el que afirma que hay un grupo de jerarcas de la administración de Donald Trump de manera anónima conspira contra algunas decisiones del presidente.

Es una noticia bomba, que si bien va en el camino de otras historias que se han contado, demuestra las enormes fisuras internas de la administración.

Pero ese posible golazo periodístico terminó en una decisión muy polémica desde el punto de vista ético: el New York Times, en vez de contarle a sus lectores esa realidad, prefirió darle al funcionario de la Casa Blanca un espacio de opinión para que publique el texto de manera anónima.

Las fuentes anónimas no opinan. Si quieren opinar, deben dar la cara.

“Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”, dice el texto introductorio a la columna de opinión. ¿Era realmente la “única” manera? Tal vez no eran tan espectaculares, pero sí había otras formas de contar la historia. Publicar lo mismo -sin opinión- era muy valioso.Con esa decisión, el New York Times rompió una regla que para muchos periodistas es de oro: las fuentes anónimas no opinan.

Si un político, un empresario, un deportista o quién sea, desea emitir una opinión sobre algún tema, debe dar la cara. Los periodistas aceptamos (tal vez hasta demasiado) que una fuente no sea nombrada al dar información, para cuidarla de posibles represalias. Pero nunca para emitir una opinión.

Además, cuando los periodistas aceptan no identificar a una persona que pasa información ya están haciendo un sacrificio, en pos de conseguir datos que, de otra manera, no podrían acercar a los lectores. Pero debe ser información que luego se pueda chequear con otros fuentes. Nunca opinión.

La separación entre la información y la opinión es un pilar histórico de los medios profesionales. Cuando ambas se mezclan, el lector pierde.

Si los medios abren la puerta a publicar cualquier opinión de forma anónima, el enchastre sería catastrófico. Pertrechados en el anonimato, las fuentes podrían decir cualquier cosa de sus rivales. Eso fue lo que pasó esta semana, en parte, con la columna anónima del New York Times.

Tal vez el impacto fue menor por que quién está enfrente es un “diablo” para muchos: Donald Trump. Pero las decisiones periodísticas no se deben tomar en función de quién esté enfrente. Por más que para las grandes mayorías sean héroes o antihéroes.

Esta discusión está presente en Estados Unidos desde la campaña electoral. Ante el temor que ganara un personaje como Trump, muchos medios hicieron una cobertura un tanto sesgada a favor de Hilary Clinton.

Tal es así, que el New York Times, una vez pasada la elección, envió una carta a todos sus suscriptores en la que se disculpó por la cobertura. Las autoridades del medio escribieron que al “reflexionar” sobre lo ocurrido concluyeron que deberían “volver a dedicarse a la misión fundamental del periodismo del Times: informar a Estados Unidos y al mundo con sinceridad, sin temor ni favor, esforzándose siempre por comprender y reflejar todas las perspectivas políticas”. Y hacerlo “de manera imparcial e inquebrantable”.

En esa misma carta lo admiten: cubrir a una figura tan controversial como Trump era un desafío periodístico fundamental. Porque no es nada fácil hacerle seguimiento a estos “anti héroes”. Además, una decisión como la de publicar la carta anónima, también puede ser un boomerang en contra en momentos en que se aproxima una campaña electoral de mitad de período.

En un terreno muy diferente, en el panorama local, hacer una cobertura de otros actores es tan complejo como hacerlo con Trump. Sin ir más lejos, seguir la política del fútbol y los asuntos de la empresa Tenfield es muy complejo.

Para buena parte de la población y de los periodistas, esa empresa es mala palabra. Al igual que pasa con Trump. Mucho más en los últimos años, desde que está enfrentada a los jugadores de la selección, vistos como “héroes” para muchos.

Por un lado hay periodistas que trabajan para Tenfield, que en muchos casos salen a defender a la empresa. Del otro lado, los que están posicionados de manera directa en contra de Francisco Casal y que todo lo que informan lo mezclan con su opinión personal sobre esa figura. Así, queda poco lugar para el periodismo.

El rol de los periodistas no es posicionarse de ningún lado y cuando se trata de información, se debería procurar dar el mismo tratamiento al que les parece el más "diablo" de todos que al resto. De lo contrario estaremos haciendo mal nuestro trabajo y a la larga o a la corta pagaremos caro la pérdida de credibilidad.