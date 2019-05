Lo que Lacalle Pou le hizo decir a Martínez sobre impuestos y lo que en verdad dijo

“Ponen cosas que no dijimos en nuestra boca”. Así, y con un poco de ironía luego, se refirió el precandidato oficialista Daniel Martínez este martes a la polémica con Luis Lacalle Pou sobre la economía.

¿Qué fue lo que pasó? Martínez en una entrevista con El País publicada el domingo fue consultado sobre impuestos y sus declaraciones fueron objeto de interpretaciones que devinieron en palos cruzados entre los principales candidatos del oficialismo y la oposición.

En la entrevista del domingo, la periodista Valeria Gil lo cuestionó sobre la carga tributaria y Martínez no respondió tajantemente respecto a si el FA pondrá más impuestos, sino que –como ha sostenido a lo largo de esta campaña– expresó que la carga tributaria actual es correcta y que se pueden "estudiar" tanto subas como bajas puntuales. Cuando estuvo en el ciclo Desde Redacción de El Observador, contestó lo mismo. “Creo que tenemos una carga impositiva de acuerdo a las características del país”, aseguró.

¿Qué es lo diferente? Lacalle Pou esta semana se mostró mucho más dispuesto a hablar de economía y aprovechó la oportunidad para contrastar con Martínez. El mismo domingo de la entrevista del precandidato frenteamplista con El País, Lacalle Pou tomó el tema durante un acto en La Unión.

Dijo que ambos tienen "proyectos bien diferenciados” e insistió con el concepto de que en esta elección habrá un “cruce de caminos”.

“Me alegro de corazón que alguien haya dicho las cosas en serio y no le haya sacado la cola la jeringa, no esperaba otra cosa del candidato Daniel Martinez, también les digo, no esperaba del Frente Amplio otra cosa que más aumento de impuestos y más aumentos de tarifas, porque es lo que han hecho, y eso hay que alertarlo”, señaló.

Este miércoles, en el espacio semanal de audio que graba y comparte por redes sociales, Lacalle Pou volvió sobre el tema y a las declaraciones de Martínez sumó los dichos de este martes de Danilo Astori.

“Dice Martínez que la composición tributaria es la adecuada y que posiblemente hay lugar para más impuestos. Claramente estamos en otra vereda, agarramos otro camino”, dijo Lacalle Pou.

¿Pero realmente Martínez habló de más impuestos? Esto fue lo que dijo en El País:

¿Hay margen para gravar más?

Hay que estudiar. Creo que en general la carga es acorde al país que tenemos. Que si de repente hay sectores que para ayudarlos a ser competitivos requieren algunas exoneraciones, sí. De repente hay inequidades y no estamos cargando equitativamente, también hay que hacerlo. Pero la carga impositiva global no creo que no esté acorde al país que tenemos.

¿Hoy no se anima a decir que no va a tocar los impuestos?

Ya te digo, si ni siquiera sé lo que va a pasar con el mundo y con lo poco que podemos cambiar al mundo. Prefiero marcar metas estratégicas y la realidad dirá.

El martes de noche, Martínez le contestó a Lacalle Pou y le dijo que le estaba haciendo decir cosas que él no dijo. “Me siento honrado de que se dedique a interpretar lo que yo diga”, dijo.

“Llegado el momento nosotros vamos a aclarar cuál es nuestra posición, que no tiene nada que ver con eso. Las cosas las decimos cuando tenemos que decirlas, no cuando otros ponen cosas que no dijimos en nuestra boca”, agregó.

En el Partido Nacional sienten que tienen que marcar estos agujeros que deja el Frente Amplio en las respuestas impositivas, sobre todo porque en la anterior campaña electoral tanto Astori como Tabaré Vázquez aseguraron que no habría más impuestos y sin embargo en este período de gobierno sí hubo aumentos en algunos tributos.

Este miércoles, Lacalle Pou insistió en la idea de que Martínez asegura que pondrá más impuestos si es presidente. “Lo mismo dice el programa del FA. Lo que está haciendo el candidato preferido del Frente es decir lo que dice su programa. Uruguay no resiste más impuestos o más aumento de costos. No solo ha asfixiado a las familias sino a muchas empresas que han cerrado”, dijo.

También le contestó a Astori. “Se nos dice que somos irresponsables. El burro hablando de orejas. Irresponsable es lo que nos deja”, aseguró el precandidato nacionalista.

Por otra parte, Martínez también profundizó en su postura tras una disertación ante la Asociación de Directores de Marketing (ADM). El precandidato socialista dijo a la prensa que "no es la idea" subir impuestos "globalmente", ya que le "cuesta pensar medidas globales". "No quiere decir que algunos sectores se le bajen y a otros se les suban. Hay que estudiar cada realidad puntual", aclaró.

Al ser consultado sobre cómo abatir el déficit fiscal, Martínez dijo que una primera solución es "buscar que el crecimiento del gasto sea menor que el crecimiento de la economía".