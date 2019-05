Qué es y por qué se usa cada vez más software abierto

El software que usamos a diario puede ser de dos tipos: abierto (open source) o propietario. Mientras que el primero es publicado y se da permiso para que se use sin cambios, o que se modifique y redistribuya de forma libre, con el segundo sucede lo contrario. Además, el software cerrado no puede ser visto por personas ajenas a la firma que lo ha desarrollado; es decir, no se puede examinar ni descubrir cómo funciona.

¿Cuál es la tendencia? “Cada vez son más los usuarios y las empresas que integran en sus actividades al software abierto, ya que ofrece múltiples ventajas. Por ejemplo, como hay muchas compañías, usuarios y programadores que se involucran con él, siempre está evolucionando, mejorando y creando soluciones nuevas. Al mismo tiempo, el ritmo en el que se innova es muy superior, así como también sucede con el proceso de detección de errores, correcciones e implementación de nuevas características”, explicó en exclusiva para Cromo Sebastián Cao, director de tecnología (CTO) para Latinoamérica de Red Hat, que es la compañía de open source más grande del mundo y se enfoca en atender a empresas a través de un sistema de suscripción mensual que difiere del modelo de negocio de venta de licencias típico de las firmas de código propietario.

Algunos clientes de Red Hat son BMW, Delta Airlines, Banco Galicia, Deutsche Bank, entre otros. En Uruguay, un caso concreto es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que implementó un proceso de transformación digital con el objetivo de garantizar a sus ciudadanos la posibilidad de realizar el 100% de los trámites de manera online, en los próximos dos años. A tal fin, el organismo implementa su estrategia con un anclaje en tecnologías de código abierto.

“Al comprar por internet, al hacer alguna operación bancaria o al utilizar el smartphone, en alguna parte siempre hay software de código abierto, incluso en tecnologías disruptivas, como inteligencia artificial, internet de las cosas y blockchain”

A diario

En el marco de la conferencia Red Hat Summit 2019, que es el evento mundial más relevante en materia de código abierto y en el cual participaron más de 8.000 personas en su última edición en Boston, Estados Unidos, el ejecutivo de Red Hat remarcó a Cromo que actualmente la penetración de código abierto prácticamente es total.

“Al comprar por internet, al hacer alguna operación bancaria o al utilizar el smartphone, en alguna parte siempre hay software de código abierto, incluso en tecnologías disruptivas, como inteligencia artificial, internet de las cosas y blockchain, por mencionar solo algunas”, señaló.

9,5 millones de computadoras cuentan con Linux en el mundo, según datos de NetMarketShare de 2018

Aunque posiblemente no sea relevante para el usuario hogareño qué tipo de software está operando, lo cierto es que existen programas abiertos de gran reputación y popularidad como Linux, que es un sistema multitareas y multiusuario, cuyo principal competidor es Windows, de Microsoft. Otros ejemplos son el procesador de textos, cálculos y gráficas Apache Open Office, y el sistema operativo para dispositivos móviles Android, que es utilizado por 2,5 millones de usuarios en todo el planeta, según datos de marzo de este año provisto por la firma Statcounter. Gracias a que se trata de un programa de código abierto es que existen muchas más aplicaciones móviles para este sistema operativo que para iOS, que es propiedad de Apple.

Más casos de soluciones open source son el navegador Firefox, de Mozilla; y GIMP, que sirve para retocar fotos y componer imágenes.

En América Latina, los sectores que más están adoptando el software abierto son el sector público, banca y telecomunicaciones.

500 computadoras más rápidas en el mundo están corriendo sobre Linux

De cara al futuro, el ejecutivo de Red Hat aseguró: “El código abierto va más allá del software y de un modelo de desarrollo de tecnología. Es una visión innovadora sobre la cultura abierta y participativa de las organizaciones que buscan dejar una huella en el mercado. Es una filosofía de trabajo sin límites basada en la transparencia, la diversidad y la colaboración”.

Todas las organizaciones corren sobre software, hasta tal punto que los autos son cada vez algo así como “software con ruedas”, y lo mismo pasa con otros productos y servicios. “Los usuarios quieren vivir experiencias y, en este sentido, es que resultan cruciales algunas particularidades del software, tales como seguridad, usabilidad y propuesta de valor”, concluyó Cao.