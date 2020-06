Qué intendencias están al día con Ancap y por qué ajusta las líneas de crédito

Ancap emitió un comunicado en el que sostuvo que la situación financiera de la empresa “ha sido duramente golpeada” por los efectos de la pandemia y que para afrontarla “será necesario contratar financiamiento bancario”.

El balance de la compañía correspondiente al primer trimestre del año tuvo un resultado negativo de US$ 42 millones. Según lo difundido, el resultado operativo de la empresa fue positivo en US$ 9 millones mientras que se registró una pérdida de US$ 65 millones en el resultado financiero, mayoritariamente "producto de la variación del tipo de cambio".

Por otra parte, el documento dado a conocer este miércoles por la petrolera respondió al corte de suministro de pórtland, combustible y líquido asfáltico a la Intendencia de Salto, que arrastra una deuda desde mediados de marzo de $ 21 millones (alrededor de US$ 497 mil).

Ancap informó que para el caso de los gobiernos departamentales la concesión de créditos especiales se considera el comportamiento del pago registrado en los últimos 12 y 24 meses, dando plazos de prórroga de entre 30 y 60 días durante 6 meses.

A su vez, se presentó el detalle de las intendencias que mantienen deuda con el ente y las que están al día. Se destacó que en la actualidad 16 de los gobiernos departamentales de todo el país han pago adecuadamente y no han presentado situaciones crediticias particulares durante este año”.

Además, el comunicado relata algunos casos con intendencias (Florida, Cerro Largo y Salto) que han solicitado créditos especiales, pero no fueron otorgados.

Según el ente, en el caso de Florida se regularizó al situación y en el de Cerro Largo se inició negociación “demostrando voluntad de pago”.

En tanto, la Intendencia de Salto no cumplió con la propuesta formulada a Ancap para la cancelación de la deuda y desde abril a la fecha, el área comercial de la empresa se comunicó en diversas oportunidades para reclamar el pago sin respuesta favorable, señalaron desde la petrolera.

“La semana pasada, el gobierno departamental reiteró la propuesta realizada anteriormente y comunicó a Ancap la imposibilidad de pago o de ofrecer una garantía para realizar un convenio, por lo que, tal como se le había adelantado, se resolvió la suspensión del suministro”, argumentaron desde la empresa.

Según la intendencia del departamento salteño, la deuda de $ 21 millones se generó desde mediados de marzo debido al duro golpe que significó la pandemia en sus ingresos. Desde marzo se dejaron de recaudar alrededor de $ 120 millones, afirmaron.

La idea de la comuna era seguir pagando los consumos mensuales (de alrededor de $ 8 millones), y comenzar a saldar la deuda en pagos mensuales de entre $ 1,5 y $ 2 millones. Ancap pretendía garantizar el cumplimiento de esos pagos con dinero de las partidas que la intendencia recibe desde el gobierno central, pero la intendencia no estuvo de acuerdo con esa solución y Ancap dio por terminada la negociación.