Qué necesitas para convertirte en un influencer de comida

Basta con echar un vistazo a Instagram o TikTok para darse cuenta de que la comida está en todas partes.

En la recién estrenada primera temporada de Young MasterChef, la nueva versión del popular concurso de cocina británico, ha quedado claro que las redes sociales tienen un papel fundamental en la forma en que los jóvenes chefs comparten sus creaciones con el mundo.

Ahora que la esfera digital es clave para que los noveles cocineros se hagan un nombre, ¿cómo se llega a ser un creador de contenidos gastronómicos?

Poppy O'Toole, jueza del reality show y quien se autodenomina como la "reina de las papas", explicó cómo logró ser una chef reconocida por la guía Michelin y tener al mismo tiempo 3,4 millones de seguidores en Tiktok.

"Fue un poco estar en el momento adecuado en el lugar adecuado", dijo.

"Ser creador [de contenido] gastronómico es una carrera interesante, porque puede ocupar 24 horas de tu día. 24 horas de tu día pueden estar llenas de contenido", agregó.

O'Toole afirmó que su carrera en internet despegó realmente "durante el confinamiento" contra la covid-19 y aseveró que hay un "método" para conseguir que los usuarios de las redes sociales se "enganchen" a los contenidos gastronómicos.

Getty Images Poppy O'Toole es hoy una de la cocineras más populares de Reino Unido y esto no solo se ve a que participa en nueva versión del show MasterChef, sino a su cuenta de TikTok, en la cual tiene 3,4 millones de seguidores.

"Un plato terminado y acabado tiene un aspecto increíble, así que siempre lo uso al principio de mis videos. Es lo primero que ve la gente", explicó.

"Luego, explico el método de cómo hacerlo, pero la gente ya está enganchada, mira para ver cómo llegar al delicioso plato", dijo.

Aunque la mayor parte del contenido de O'Toole en las redes sociales se centra en la preparación de distintos tipos de papas, la autora no dudó en afirmar que un nicho específico no es primordial para convertirse en un creador de contenidos gastronómicos de éxito.

"Creo que lo único que se necesita es pasión por la cocina. Puedes encontrar un estilo por el camino", afirmó.

Kerth Gumbs, otro de los jueces de Young MasterChef, coincidió en que los cocineros no deben sentir la necesidad de centrarse solo en un aspecto de la cocina, pues con la formación y la experiencia aprenderán que "lo que resuena es su personalidad e identidad".

"Con el tiempo, cada uno descubrirá su propio estilo y su estilo evolucionará constantemente. Cada quien encontrará su propio camino", remató.

La receta para ser creador gastronómico

El mejor consejo de O'Toole a los aspirantes a influencers es "ser auténtico".

"Algunas personas podrían decirme que reduzca la velocidad de mis videos y que soy demasiado caótica, pero también creo que esa es una razón por la que otras personas disfrutan de mis videos. Se trata de encontrar lo que funciona para ti", dijo.

Getty Images Cada vez más y más entusiastas de la gastronomía o aspirantes a cocineros profesionales comparten videos de sus recetas en las redes sociales.

Pero la jueza de Young MasterChef no es la única que dio esta recomendación a los que empiezan en estas lides.

Calum Harris, un creador de comida vegana de 23 años, sugirió a los potenciales nuevos productores que "sean ellos mismos".

"Es tan fácil ponerte una excusa de por qué no deberías hacerlo", dijo Harris.

"La gente dice que el mercado está demasiado saturado, que ya otras personas están haciendo lo que quieres hacer o que no tienes tiempo suficiente. Pero, si quieres hacerlo, ¡simplemente deberías empezar!", agregó.

Como O'Toole, Harris ya tenía afición por la cocina antes de darse cuenta de que había un hueco en el mercado y empezó a publicar en Internet.

"Llevaba un año siendo vegano, pero me di cuenta de que no había muchas cuentas veganas que satisficieran mi necesidad. Quería recetas veganas que fueran sanas, rápidas y fácilesde hacer. Empecé mi página sobre esa base", relató.

Hoy la cuenta de Instagram de Harris tiene 166.000 seguidores. "Es una completa locura. Es un torbellino total. Este es ahora mi trabajo", comentó, aunque admitió que le llevó tiempo llegar hasta este punto.

"Al principio lo hacía porque me encantaba. No esperaba llegar a esto. Me di un año para ver cómo iba. En esos inicios también tenía otro trabajo y publicaba videos en mi tiempo libre (…) Quería tener un trabajo por si todo salía mal", comentó.

Getty Images Limpiar los lentes de las cámaras a utilizar y filmar en las primeras horas del día. Estos son algunos de los tips que 3 de los influencers gastronómicos británicos hacen a personas que quieran seguir sus pasos.

Los números no siempre importan

Pese a que su carrera como cocinero ha empezado a despegar de verdad, Harris dice que es importante "no compararse con los que te rodean".

"Intento tener una visión de túnel", dijo, pues "siempre va a haber alguien, en cuanto a números, que lo haga mejor que tú".

El cocinero sugirió a los nuevos creadores que asumir una postura similar. "Compararte con los demás te agotará. Sé tú mismo. Ten confianza en que estás construyendo algo diferente", justificó.

Actualmente Harris dedica gran parte de su tiempo a perfeccionar su oficio.

"Alrededor del 90% de las recetas que saco las pruebo antes", dijo, al tiempo que explicó: "Muchas de las recetas que han salido mal en el pasado han sido las que no he probado bien".

Seema Pankhania empezó su carrera como chef en uno de los restaurantes del controvertido cocinero británico Gordon Ramsay y luego se unió a Mob, una plataforma de comida online que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

En Mob, la cocinera aprendió a editar e ideaba nuevas recetas para compartir por video.

Getty Images La gastronomía es hoy por hoy uno de los asuntos más populares en Internet y en las redes sociales, con millones de personas siguiendo a quienes producen contenido relacionado con la comida.

Sin embargo, Pankhania dejó la plataforma para concentrarse en su propio contenido personal y ahora gana la mayor parte de su dinero en TikTok, donde está trabajando en una serie en la que prepara el plato nacional de cada país.

"Es un gran proyecto", dijo con una sonrisa. "Me encanta la libertad que me da este trabajo, puedo levantarme cuando quiera y trabajar toda la tarde", agregó.

Pankhania pasa mucho tiempo probando nuevos platos. "A veces hago una receta siete u ocho veces antes de filmarla bien, pues la gente se da cuenta de que si improvisas, los videos no salen tan bien", explicó.

La cocinera recomendó a los potenciales nuevos creadores que busquen a gente que ya esté haciendo vídeos y que copien su formato.

"No copiar su contenido exacto, por supuesto. Pero es una forma estupenda de encontrar tu propia manera de hacer las cosas", indicó.

"El primer vídeo de nadie va a ser perfecto, así que hay que seguir practicando", afirmó.

Getty Images Los tres jóvenes cocineros británicos con los que la BBC conversó aseguraron que el futuro de la cocina se encuentra en las redes sociales, posiblemente en TikTok

Por su parte, Harris lanzó algunas recomendaciones para que los videos de cocina queden bien.

"No te olvides de limpiar el objetivo, eso es fácil", indicó, antes de añadir que filmar por la mañana mejorará el resultado final.

"Lo ideal es que el cielo esté azul", coincidió Pankhania, quien también recomendó que "los platos tengan mucho color. Piensa siempre en la guarnición: cilantro, perejil u otra hierba brillante para terminar".

De cara al futuro, los tres coinciden en que los chefs de las redes sociales son el futuro de la cocina.

"La gente solía aspirar a ser chefs de televisión, ahora aspiramos a ser grandes en TikTok", apuntó Harris.

"Las redes sociales cambian tan rápido que hay que estar al día", añadió Pankhania.

"Pero por ahora no me veo haciendo otra cosa. Me encanta compartir mis recetas y me encanta la idea de que podría estar ayudando a la gente a hacer comida nueva", zanjó.

