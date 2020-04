Qué opinan los infectólogos sobre una estrategia de contagio gradual y cuáles flancos enfrenta

El director general de Salud, Miguel Asqueta, dio a conocer este lunes en entrevista con El Observador algunas pistas de la estrategia que está sobre la mesa del Ministerio de Salud Pública (MSP) y que ya tuvo su efecto en el comienzo de la semana con el reinicio de las actividades vinculadas a la construcción. La lógica es sencilla: la forma de combatir el virus, a falta de una vacuna, es generando anticuerpos mediante el contagio controlado de la enfermedad. Para eso se comienzan a liberar algunas actividades con el objetivo de que, de a poco, las personas se vayan enfermando e inmunizando bajo un monitoreo que evite el desborde del sistema de salud.

Este plan, según contó el jerarca, ha sido recomendado por los expertos que asesoran a la cartera desde la declaración de emergencia sanitaria en el país decretada el 13 de marzo, que incluyen a grados 5 de la Universidad de la República como Julio Medina y Julio Vignolo, entre otros infectólogos y epidemiólogos, además de matemáticos, estadísticos y biotecnólogos.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en entrevista con Canal 4, señaló por su parte que los dichos de Asqueta se refieren a "discusiones muy epidemiológicas" y reiteró que el mensaje del gobierno es "quedate en casa".

“Uno tiene que ser muy claro en el mensaje. Y acá hay un mensaje del gobierno de quedate en casa. Hay una discusión en la OMS de si el virus genera anticuerpos o no. Y la verdad es que no hay una definición. El gobierno sigue manteniendo la misma posición: quedate lo más posible en tu casa”, dijo en la noche de este lunes.

“No es que haya caído mal, es una opinión técnica. Es de los escenarios que manejan los grupos de expertos”, agregó Delgado sobre las declaraciones de Asqueta. De todas formas, algunas medidas tomadas por el gobierno como el reinicio de la construcción van en el sentido de lo revelado por el director general de Salud. El miércoles pasado, al anunciar la vuelta a clases en 973 escuelas rurales desde el 22 de abril, el presidente Luis Lacalle Pou habló sobre los escenarios de gestión de la situación a partir de un panel con "tres controles básicos". "El sanitario, el social y el económico. La perilla del control sanitario define la acción cotidiana", completó ese día.

El Observador se comunicó para esta nota con tres infectólogos que no forman parte de ese comité asesor para conocer su opinión sobre la estrategia planteada por la dirección de Salud: Alicia Cardozo, Homero Bagnulo y Zaida Arteta, que integra la directiva del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Los tres médicos entienden que este plan comunicado por Asqueta va en la línea correcta pero, de todos modos, remarcaron algunas salvedades y desafíos que creen se deben tener en cuenta.

Cardozo fue quién se mostró más alineada a la propuesta planteada por Asqueta. "Somos varios los infectólogos que creemos que la situación está bastante estable y por lo tanto nos parece oportuno comenzar con alguna clase de actividad. Empezar las escuelas en las poblaciones más alejadas, que tienen menos contacto con los infectados, no me parece una cosa disparatada, todo lo contrario, parece bastante razonable. Está claro que con este virus vamos a tener que convivir varios meses. Acá lo que se ha hecho como estrategia, y me parece muy válida, es tratar de aplanar la curva. Tal vez estemos más tiempo en la epidemia, pero sin saturar los sistemas de salud. Y al no colapsar los sistemas, la epidemia pasa a ser controlable y manejable", dijo.

Según expresó, entiende que el hecho de que haya un alto número de contagiados no necesariamente implicará una alta mortalidad a causa del virus. Asegura que muchas muertes en otros países no se debieron necesariamente a la propia enfermedad, sino a que el sistema de salud se encontrara desbordado. Eso hace que pacientes que podrían haber sido salvados si hubieran tenido una atención médica correcta, murieran a falta de un sistema preparado para atenderlos. Y cree que Uruguay va por el buen camino: dibuja (y planea seguir dibujando) sobre la gráfica una curva "larga en el tiempo" pero "bastante achatada" para evitar el temido colapso sanitario.

En ese sentido, compara la estrategia del gobierno con la que está llevando un país destacado a nivel internacional por el combate de la pandemia: Corea del Sur. Este país asiático, hasta este lunes, registraba 10.537 casos de coronavirus pero solo 217 fallecidos por la enfermedad. La cantidad de muertes significa un 2% sobre el total de infectados cuando en España ese número es del 10% (17.628 muertes en 169.628 infectados hasta este lunes). Los últimos datos de la epidemia en Uruguay registran un total de 483 personas infectadas y ocho fallecidos (1,6%). Según Cardozo, la clave de Corea del Sur es que evitaron el desborde del sistema de salud sin aferrarse a una cuarentena extendida en el tiempo.

Diego Battiste

"Tenemos que ver cómo aprendemos a convivir con este germen de la forma en que menos daño produzca en la sociedad, protegiendo más que nada a los adultos mayores. A las personas más vulnerables por su estado de salud, tratando de que impacte menos en esas poblaciones. Pero creo que va a terminar siendo como el virus de la gripe, de la H1N1, que terminamos conviviendo con ellos", agregó.

Bagnulo, en tanto, también cree que las declaraciones de Asqueta dan cuenta de una estrategia "válida". Cree que es "adecuado" esperar a que la gente "obtenga inmunidad" y hasta presentó algunas cifras que lo respaldan: la circulación del virus disminuye notoriamente si "entre un 60% y 70% de la población" lo contrae. A su vez, sostuvo que "el encierro es muy díficil de llevar" y que mientras no llega la vacuna (la "solución ideal" a su entender) hay que ejecutar este tipo de estrategias expresadas por la dirección de Salud.

"Punto flojo"

Pero no son todos aplausos. Bagnulo cree que el plan presenta un "punto flojo" que aún genera incertidumbre entre los académicos. "Todavía no sabemos exactamente si este virus genera inmunidad, qué grado de inmunidad genera y por cuánto tiempo", dijo a El Observador.

"Hay pruebas hechas en animales que demostrarían que sí. Pero contra eso está otra publicación, de Corea del Sur, de 91 casos donde el virus reapareció. No se sabe si es que el virus aparece latente y ante una nueva caída de la inmunidad reaparece, no se sabe si el virus puede persistir durante cuanto tiempo a pesar de que la persona esté clínicamente curada, o si es una reinfección. Ese es el único tema flojo de esta estrategia", advirtió.

Por otro lado, entiende que esta estrategia "está jugada" a "tener bastantes tests por día".

John Moore - Getty Images - AFP

Y es en este punto donde Arteta, del SMU, hace mayor hincapié. Según ella, para poder comenzar a desarrollar este regreso progresivo a la normalidad (cosa que estaba incluida en la estrategia que el sindicato médico le propuso al gobierno) debe existir un "sistema de salud fortalecido" para lograr que la curva efectivamente se vea modulada. Para eso cree que se requieren tres cosas: una mayor realización de tests de diagnóstico, una "reorganización y adecuación" del personal de salud para que no lleven el virus de un hospital a otro y un aumento de las camas de CTI (con todo lo que ello implica, como respiradores y recursos humanos).

"Particularmente en el testeo diagnóstico, en el que se ha avanzado considerablemente en el último mes logrando tener mayor disponibilidad de test, es necesario optimizar los recursos de forma de hacer más eficiente el sistema", asegura un comunicado del SMU al respecto con fecha del 7 de abril. Entre los pedidos que le hicieron al gobierno se incluye "implementar un sistema para el interior del país con 2 a 4 centros de referencia de realización de los test, distribución y transporte de muestras, donde la respuesta en el resultado sea no mayor a 24 horas".

La comparación con el Reino Unido

Algunas de las críticas que recibió Asqueta este lunes vienen acompañadas de una comparación del plan que adelantó el jerarca con la política impulsada en un principio por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

El infectólogo Eduardo Savio, por ejemplo, señaló en diálogo con Radio Montecarlo que en el país europeo "luego evaluaron los pro y los contras, y vieron que podrían ser más los contras". "De hecho, se enfermó muchísima gente en Inglaterra, el primer ministro recién ayer salió del CTI, porque en realidad hasta el día de hoy no está demostrado que se generen anticuerpos protectores en la población", dijo.

El escenario uruguayo es diferente al británico. Johnson planteó desde un principio que la mayoría de los británicos sigan con su vida normal y no les recomendó (como sí lo hizo el gobierno uruguayo) "quedarse en casa". Eso hizo que el número de casos se disparara y con ello las complicaciones en el sistema de salud.

Según plantea Asqueta, Uruguay ya pasó por una "fase inicial" con "medidas férreas" de distanciamiento social y, como se controlaron los primeros brotes, ahora analizan un reinicio progresivo de algunas actividades. El jerarca del MSP lo ejemplifica con el manejo de una canilla. La idea de la cartera no se trata de una canilla que se mantenga abierta sino de una que se debe abrir y cerrar dependiendo el avance de los contagios.