Qué paso con los precios de los alquileres y venta de inmuebles en el tercer trimestre

Si bien la demanda por alquilar disminuyó en Montevideo en el tercer trimestre respecto al período anterior, se observó un incremento en la comparación interanual (55% a 57%). En el mismo sentido, "sorprende la baja relevante en la oferta de alquileres, de tres puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior y de cinco puntos comparado con el primer trimestre del año", dice el último reporte del mercado inmobiliario elaborado por Mercado Libre y el IEEM.

Por otro lado, continuó creciendo la demanda de apartamentos con respecto a las casas, una tendencia que se estabilizó, luego de un salto en la demanda por casas durante el segundo trimestre de 2020 (efecto cuarentena).

Pocitos, el más buscado

Pocitos se mantiene como el barrio más demandado tanto para alquilar como para comprar, así como también lidera la oferta en ambas categorías. A la hora de alquilar, los otros dos barrios más demandados son Cordón y Centro, al igual que en informes anteriores. En

cambio, a la hora de comprar, Prado y Malvín se ubicaron empatados en segundo lugar y Cordón solo 0,01% por debajo. En cuanto a la oferta, Pocitos, Cordón y el Centro (entre 62 barrios), concentran la tercera parte de los avisos de propiedades en venta.

“Estamos viendo un mercado inmobiliario de Montevideo muy dinámico, con un escenario de baja en la oferta de alquileres y aumento de demanda si la comparamos con la demanda habitual de este período del año,” dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Inmuebles en Mercado Libre Uruguay.

“Si a este escenario le sumamos una baja de precios de venta en la mayoría de los barrios de la capital, y las dificultades para financiar una vivienda nos da un mercado aún más propenso a alquilar, con propiedades que se ocupan muy rápido", añadió.

Precios con tendencia estable

Según el análisis del IEEM en base a datos de avisos publicados en Mercado Libre, en la mayoría de los barrios de la capital se observa una tendencia a la baja, con algunas excepciones, analizando el período desde el 2018 hasta la fecha. En el caso de los barrios más demandados, los precios se mantuvieron durante el tercer trimestre, con mínimas variaciones.

El barrio más caro de la capital a la hora de comprar es Puerto del Buceo a US$ 3.734 por m2. Le siguen Punta Carretas a US$ 3.091 por m2 y Malvín a US$ 2.964 por m2. La densidad de población y el tamaño promedio de las propiedades ofertadas son determinantes para este ranking.

El precio por m2 en barrios tradicionalmente más caros como Carrasco o Punta Gorda, se diluye al tener propiedades y predios con mayor metraje; a diferencia de zonas como Punta Carretas o Puerto del Buceo donde se da la situación inversa (pocos m2 pero precios igualmente altos).

En cuanto a los alquileres, su evolución es dispar según los barrios. En el caso de los tres barrios más demandados, registraron una suba leve en el último trimestre. Carrasco es el barrio con alquileres más caros, con un promedio de $ 107.750, seguido de Punta Gorda con $ 86.900 y Puerto del Buceo con $ 77.416. En tanto el alquiler promedio para Pocitos es de $ 24.000, y en Centro y Cordón de $ 19.800.

En el otro extremo, los barrios más accesibles son Manga, Jardines del Hipódromo y Conciliación, con precios por debajo de los $ 12.000 mensuales.

“Hemos detectado que el crecimiento de la demanda de alquileres esconde comportamientos dispares a su interior, dependiente del monto del alquiler demandado”, comentó Pablo Sartor, líder del proyecto y profesor titular en las áreas de Decisiones y Sistemas de Información del IEEM.

“Mientras que, en el caso de los alquileres más elevados, se han mantenido estables o ascendentes, en el caso de los alquileres intermedios y/o bajos la tendencia de la demanda ha sido a la baja”, explicó.