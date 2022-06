¿Cuáles son las películas más vistas de lo que va de 2022?

Desde el fin de las restricciones por la pandemia en los cines, muchas personas no dudaron en retomar el hábito de ir a una sala a ver los estrenos más esperados de estos primeros meses de 2022.

Y es que después de dos años en los que los cines estuvieron casi inactivos, su recuperación va por buen camino y las productoras están confiadas al pensar en el futuro.

De esta forma, en el primer semestre se pudieron ver en los cines grandes estrenos que cautivaron a la audiencia, consiguiendo millonarias recaudaciones.

Las 10 películas más taquilleras de la primera mitad de 2022

1. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Esta secuela es la película número 28 dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y ya recaudó US$ 953.265.669. Sigue las aventuras del Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, y en el momento es la película más taquillera del 2022.

2. Top Gun: Maverick

Otra de las películas que están dominando las taquillas este año también es una secuela. Aunque en este caso tardaron más años en hacerla. Top Gun: Maverick (2022) se coloca en el segundo puesto de las películas más taquilleras de 2022 con una recaudación de u$s 902.168.000.

3. Batman

Esta nueva versión de Batman encabezada por Robert Pattinson recaudó US$ 770.345.583 en lo que va del año. The Batman (2022) marca una nueva era en lo que respecta al mítico superhéroe de DC Cómics.

4. Jurassic World: dominio

La tercera película de Jurassic World, y sexta entrega de la franquicia Jusassic Park, está siendo todo un éxito en taquilla, al menos en lo que se refiere a números, ya que las críticas recibidas por parte de los expertos no son muy buenas. Hasta ahora consiguió recaudar un total de US$ 634.175.283.

5. La batalla del lago Changjin 2

En el quinto puesto se coloca una secuela de producción china que logró recaudar US$ 626.571.280. Se trata de La Batalla del lago Changjin 2 (2022) y sigue a los hermanos Wu Qianli y Wu Wanli después de lo sucedido en la primera entrega.

6. Uncharted

La película, protagonizada por un Tom Holland, Uncharted (2022), es la primera película basada en la franquicia de videojuegos que lleva el mismo nombre. Aunque desde su estreno recibió críticas muy diversas, se convirtió en una de las películas que mayores ganancias obtuvo en lo que va de año, siendo un total de US$ 401.517.726.

7. Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore

La tercera entrega de la serie de películas de Animales Fantásticos recaudó US$ 400.087.810 en taquilla pese a las polémicas en relación con el cambio de actor para el papel del malvado Grindelwald. Esto sucedió después de la primera entrega cuando Johnny Depp perdió un caso por difamación contra The Sun.

8. Sonic 2: la película

La segunda parte del mítico personaje de Sega se colocó en el octavo puesto de películas más taquilleras de 2022. Durante el tiempo en el que la cinta fue emitida en los cines, llegó a recaudar US$ 399.778.000, una cifra que sorprendió a muchos.

Al igual que la película de 2020, Sonic 2: La película mezcla la acción en vivo con la animación.

9. Los tipos malos

La película animada estadounidense Los Tipos Malos (2022), basada en la popular serie de libros infantiles con el mismo nombre, consiguió recaudar US$ 237.593.230 en taquilla, convirtiéndose en la película de animación más taquillera de 2022.

10. Too cool to kill

La última película en integrar esta lista es Too Cool to Kill (2022) y la segunda película china en entrar en las películas más taquilleras de 2022 con una recaudación total de US$ 217.254.604. Una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que gran parte de sus ganancias vinieron directamente de China.

