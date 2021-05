Qué puestos de trabajo claves y bien remunerados están demandado las empresas tras la pandemia

La pandemia obligó al mundo a reinventarse. Desde el más humilde emprendedor hasta la más importante empresa tuvieron que adaptarse a un contexto nuevo. El mercado laboral tuvo cambios, muchos procesos se vieron acelerados y diversos perfiles fueron adquiriendo visibilidad. A día de hoy, esos perfiles se han convertido en insustituibles, principalmente en compañías que tengan la intención de liderar el mercado en próximos años.

"La coyuntura actual conlleva a la necesidad de carreras que combinen temáticas que en algún momento parecían separadas y que, actualmente, ante realidades tan complejas como holísticas, demuestran ser complementarias. A medida que se consolida la transformación digital, las carreras que unen negocios y tecnología se posicionan como la fuente de los conocimientos que serán la base de los trabajos del futuro", analiza Juan Vidaguren, decano de la Escuela de Gestión del ITBA.

En este escenario, el Chief Data Officer (CDO) es uno de los más buscados en estos días. "Mi principal función es ayudar a la organización a desarrollar la capacidad de generar y explotar los datos necesarios para el negocio. La persona que ocupa este rol es la responsable de la obtención, procesamiento, administración y utilización de la información como un activo fundamental. Quien ocupa este puesto tiene la responsabilidad del gobierno de todos los datos de la empresa, la estrategia de información, control, desarrollo de políticas y su explotación eficaz para crear valor real para el negocio", explica Sebastián Machado Malbrán, CDO de Etermax, la desarrolladora local de videojuegos.

"El primer diferencial para realizar esta tarea es tener pensamiento analítico. Necesitamos colaboradores que sean analíticos, que tengan la capacidad de distinguir lo importante de lo anecdótico, de poner valores en perspectiva, de tener un pensamiento de segundo orden, entre otras facetas de esta competencia", añade Machado Malbrán.

Sofia Arrobas Lasalle, Head of Transformation de Prisma, cuenta la importancia que tiene hoy dotar a la firma de "un ecosistema de gestión de gobierno corporativo predictivo, medible y ágil, que da la velocidad y la adaptabilidad para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y a los cambios constantes y vertiginosos de la industria".

"Acompañamos a los equipos en el camino hacia una manera de trabajar ágil a través de la medición y seguimiento de las principales métricas de negocio y datos que nos permiten tomar decisiones basadas en el comportamiento del cliente", observa Arrobas Lasalle.

A esta visión se suma Luciana Godoy, Scrum Master Leader de Prisma. "El desafío de la posición es asegurar la coordinación, priorización y ejecución integral de todas las iniciativas tácticas de un equipo conformado por personas de distintas áreas involucradas, asegurando el cumplimiento de reuniones, resolviendo impedimentos y guiando al equipo según el marco de trabajo. Además, estamos cerca de todas las mesas de trabajo para ayudar a destrabar los impedimentos: cocheándolos, mentoreándolos y siendo un líder a su servicio", agrega la ejecutiva.

Mirar hacia adentro

"Desde hace varios años, los modelos de negocio más rentables son aquellos que tienen una mirada centrada en las personas como User Centered o Customer Centric. En ese sentido, las compañías comenzaron a desarrollar sus productos y servicios partiendo desde la mirada outside in, en lugar del tradicional inside out", cuenta Facundo Ruiz, Head de UX Research de MercadoLibre.

Es por esto que este es uno de los puestos que más viene creciendo. Su posición es clave: debe acompañar a los distintos equipos aportándoles información útil para la toma de decisiones. "Para eso hacemos distintos tipos de investigaciones con usuarios. Tanto en términos cualitativos como cuantitativos y en momentos generativos, en la ideación y evaluativos", describe Ruiz.

"Identificar comportamientos futuros es algo que intentamos evitar, preferimos centrar nuestros estudios en lo que las personas experimentamos en el pasado o lo que nos pasa en el presente. El desarrollo digital nos fue enfrentando a un usuario más empoderado", suma el Head de UX Research.

La posición de User Experience (UX) tiene mucho por delante, ya que la experiencia es transversal a todas las áreas. "Puede ser un habilitador de un negocio digital o, por el contrario, puede ser un blocker. UX se nutre del negocio recopilando información e incorporando racionales que nos ayudan a definir una estrategia de desarrollo, visibilizar prioridades, orientar visión y acelerar el time to market", explica Pablo Ronco, CTO de Veritran.

"Un profesional en UX se asegura de conocer bien a los usuarios de un producto, sus necesidades, problemas y metas, en lugar de asumirlas. Se dedica a estudiar y a evaluar cómo se sienten los usuarios con respecto a un sistema, en función de parámetros como la facilidad de uso, el valor percibido, la utilidad, la eficiencia a la hora de realizar la tarea propuesta y otros", añade Sandra Coello Chavarin, Recruitment Marketing de Intel.

A esto se agrega el especialista en User Interface (UI). "Se ocupa del diseño de la interfaz, los visuales, todo lo relacionado con lo que un usuario final va a experimentar, desde colores, figuras, formas, animaciones. Su rol se centra en que esta experiencia sea la misma para diferentes dispositivos", suma Coello Chavarin.

Pero la mirada interna no está solo en promover la innovación, sino también en garantizar el bienestar de los colaboradores. Así es que nació, justo antes de la pandemia, el área 4you de Globant, que está liderada por Agustina Alberto.

"Queremos estar cerca de los globers, que sepan que los acompañamos y que pueden pedir cómo quieren ser acompañados. En el futuro la experiencia es todo, no solamente la carrera y el salario. Por eso buscamos salir de los beneficios formales, y para eso necesitamos ser un equipo multidisciplinario y diverso", define Alberto.

Amy Haworth es Senior Director de Employee Experience (EX) en Citrix. Nadie como ella para explicar por qué este rol es relevante para todas las industrias y las compañías. "Debido al esfuerzo del compromiso interno que se requiere, no es una buena opción para un contratista externo", advierte. Y agrega: "La maduración de EX dentro de una organización sucederá a lo largo del tiempo y de manera sostenida con una estrategia de guía para los empleados, que revelará conocimientos cualitativos y cuantitativos de forma regular y medirá el impacto a lo largo del tiempo".

Futuro por dos

Uno de temas que pasaron de ser periféricos a centrales es la sustentabilidad. "Creemos que una nueva forma de hacer negocios es posible. Estamos convencidos de que la empresa puede crear valor económico y, a la vez, generar impacto social y ambiental positivo en sus productos, procesos y servicios", sostiene Marcela Cominelli, gerenta de Relaciones Institucionales de Newsan, que tiene bajo su órbita a las áreas de Asuntos Públicos y Sustentabilidad.

La concepción de éxito ha cambiado y sigue cambiando. "Ya no es medido por la rentabilidad económica sino también, y sobre todo, por los impactos sociales y ambientales en la comunidad y en la naturaleza", afirma Cominelli.

Vanesa Marignan, gerenta de Banca Responsable y Sustentabilidad de Santander, es clara al hablar de la importancia de su puesto. "Los consumidores y la comunidad exigen cada vez más que las empresas contemplen el impacto social y ambiental, además del económico. Ningún negocio será sustentable si no contempla estos tres ejes. Siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tenemos por delante grandes desafíos, como el cambio climático y el desarrollo económico. Por eso, nuestra misión con el equipo de Banca Responsable es disminuir la brecha en educación financiera y digital, reducir y compensar la huella de carbono de la organización, y trabajar junto con la comunidad para el crecimiento inclusivo y sostenible".

Marignan detalla: "En el mediano plazo será un obstáculo si la empresa no contempla el impacto social y ambiental de sus actividades, ya que la cadena de proveedores y consumidores asociada va a comenzar a exigírselo. Esto es así tanto para una cadena industrial, para empresas de servicios financieros o de cualquier otro rubro. Y para lograrlo, es necesario que todas las áreas estén comprometidas y entiendan el valor de incorporarlo en sus objetivos".

Nuevas oportunidades

Por supuesto que las compañías tuvieron que adaptarse en plena transformación, y lo mismo sucede con sus talentos. Por eso, algunas compañías, como el Banco Galicia, ya cuentan con el líder de Desarrollo y Empleos. En la entidad, ese puesto lo ocupa Victoria Arraztoa.

"Muchos de los perfiles provienen de carreras más tradicionales, y empiezan a formarse en nuevas capacidades para reinventar su carrera. Otros perfiles vienen de carreras emergentes que en los últimos años aparecen como un recorrido profesional con entidad propia. La demanda es alta en perfiles como UX/UI, Data & Analytics, IT con vinculación a automatización, ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología & negocios, Scrum Master; y resulta escaso el talento en el mercado", cuenta Arraztoa. Por eso el banco apunta a reconvertir el talento a través de academias de formación que van generando estas nuevas capacidades, y suman además especialistas para cubrir la demanda.

Finalmente, Sergio Mastrogiovanni, Head of Data & Innovation en Nubiral, señala: "Los trabajos del futuro van a pasar por la empatía y la adaptabilidad. Estamos viviendo un mundo híbrido, con muchas empresas que ya nacieron digitales. El negocio tendrá que guiar a los colaboradores a través de esta transformación, digitalización y automatización. Crear procesos para automatizar la forma en que se capturan y validan los datos y confiar en las nuevas tecnologías para poder ser parte de un mundo inteligente".

El Cronista - RIPE