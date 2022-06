¿Qué recomendaciones hacen los bomberos para prevenir incendios?

En lo que va de 2022, 14 personas murieron en incendios y varios de esos incidentes se registraron en los últimos días. Uno de los principales problemas en esta época del año, vinculado a este tema, son los sistemas de calefacción.

En este contexto, la Dirección Nacional de Bomberos tiene una serie de recomendaciones y cuidados a tener en cuenta para poder calefaccionar la vivienda en esta época del año.

En los últimos siete días, un hombre de 53 años murió calcinado cuando su hogar, cercano a la localidad de Tranqueras, Rivera, se prendió fuego; al otro día un niño de siete años murió en un incendio en su casa de Paso de los Toros; y tres días más tarde un hombre de 56 años murió calcinado en su vivienda de Pinar Norte.

"Todos los días estamos teniendo incendios", se lamentó el vocero de Bomberos. Asimismo llamó a "siempre estar controlando" los sistemas de calefacción en los hogares.

Qué hacer y qué no

Bomberos recomiendan verificar el estado de los equipos de calefacción antes de usarlos, no utilizar alargues ni adaptadores y siempre conectar a un único tomacorrientes, no colgar ropa cerca de estufas o calefactores, ni dejar ningún objeto próximo, no acercar ni arrojar líquidos inflamables a los medios de calefacción, no dormir con elementos de calefacción encendidos, dejar abierta una ventana si se está usando una estufa a gas o leña para que entre oxígeno, revisar el estado y limpieza del ducto de la chimenea antes de usar la estufa a leña, utilizar siempre chispero, y si se percibe olor a gas, cerrar la llave de gas y ventilar, sin encender nada.

Por otro lado, la Dirección Nacional brinda nueve recomendaciones sobre cómo actuar en caso de incendio: verificar qué se está quemando; llamar al 911 y aportar la dirección exacta, el número de teléfono y lo que está ocurriendo; avisar a todas las personas que evacúen; cortar el suministro de energía eléctrica; si el fuego es pequeño y se puede controlar, apagarlo; si la persona intenta apagarlo, se debe colocar entre el fuego y la vía de escape; no se debe utilizar agua en combustibles líquidos como aceites o naftas, ni en combustibles eléctricos; si no se puede apagar el fuego, se debe abandonar inmediatamente la zona; y si hay humo se debe avanzar agachado contra la pared.