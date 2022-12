¿Qué son las notas, la nueva función de Instagram?

¿En qué consisten? En la ventana de chats de la aplicación, se puede observar que, arriba de todas las conversaciones con otros usuarios, aparece la foto de perfil con una burbuja de pensamiento y el mensaje “Dejar una nota” debajo. Al seleccionarla, aparece una caja de texto que, similar a Twitter, invita a las personas a compartir “lo que [están] pensando”.

Así se ven las notas en Instagram

“Las personas no recibirán una notificación cuando dejes una nota. Podrán ver tu nota durante 24 horas y responder con un mensaje”, informa la app arriba de la caja de texto.

Las notas tienen un máximo de 60 caracteres y los usuarios pueden elegir compartirlas con los seguidores a los que también siguen o con su lista de mejores amigos.

Una vez se escribe la nota, la burbuja de pensamiento se llena con el mensaje elegido.

Asimismo, al lado de la nota personal hay una barra que muestra las notas que todas las personas que el usuario sigue —y que ellas también lo sigan a él—. De esta manera, la intención es que las personas interactúen de una nueva forma al utilizar esta nueva herramienta.



Tell them what’s really on your mind 💬



Share your thoughts with Notes — and see what your friends are up to 👀 pic.twitter.com/6mbSz0UGPx