Qué cosas tener en cuenta a la hora de pedir un aumento

Cuánto gana usted y cuál es el sueldo de su mejor colega de trabajo son dos de los secretos mejores guardados en cualquier empresa. Compartimos visión, misión, objetivos y hasta mantel y espacio de trabajo, pero cuando se trata de salarios el mutismo es absoluto. Este es uno de los motivos por el que negociar una suba salarial se convierte en una carrera de fondo con una meta incierta. Maribel Rodríguez, socia de Direactivas, dice que “negociar significa tratar un asunto para llegar a un acuerdo o solución”. Por eso, explica que cuando el objetivo es conseguir un incremento en el paquete retributivo deben ponerse en juego todas las capacidades que intervienen en una buena negociación: “Capacidad de análisis y observación, empatía, capacidad de escucha, asertividad, inteligencia emocional, habilidad para cerrar acuerdos, a las que añado sentido de la oportunidad y planificación estratégica”.

El dinero no da la felicidad, pero sí que supone un ingrediente de peso en la negociación y un elemento clave en la atracción y fidelización de talento. En Wyser -compañía de Gi Group dedicada a la búsqueda y selección de directivos-, están convencidos de que “las empresas que incorporen políticas de transparencia salarial tendrán una gran ventaja a la hora de atraer talento, mejorar su clima laboral”.

El primer paso de esta estrategia es saber cuál es su activo, es decir, de qué conocimientos y habilidades dispone para alcanzar su objetivo.

¿Lo más valorado? Yolanda Gutiérrez, socia de Eversheds Sutherland, destaca entre los primeros la transformación digital, analytics o la inteligencia artificial; mientras que entre las habilidades hace referencia a la importancia de la capacidad analítica o la gestión de personas.

Marcos considera que también es relevante que e posea visión de negocio en su globalidad, entienda la cultura de la empresa, las relaciones y quién es quién.

A poco que haga una segunda lectura, se dará cuenta de que básicamente es lo mismo que se necesita para avanzar en la carrera profesional. Así lo cree Neus Antón, socia y directora general de AdQualis executive search en Madrid, que entre las habilidades y competencias que más pueden ayudar al aspirante a un aumento enumera capacidad para aprender rápidamente, de innovar o de trabajar en equipo, junto con la flexibilidad, tener impacto e influencia.

Dónde se mueve

El contexto socio económico y la situación de la empresa también resulta definitiva para lograr un incremento retributivo, así como la información off the record que puede manejar el profesional. Rodríguez señala que “no es lo mismo decir ‘me he enterado que una persona gana x’ que ‘el promedio de salarios de los profesionales que son mi población de referencia es’”. Gutiérrez subraya que es importante entender los presupuestos de la compañía: “La partida de salarios es clave para analizar las probabilidades reales del aumento, qué parte presupuestaria no está todavía asignada y, por tanto, con qué margen se cuenta”. (Expansión - RIPE)