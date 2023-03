Quién era Agostina Jalabert, la modelo argentina que apareció muerta en México

Agostina Jalabert era una modelo e influencer argentina que tenía 31 años, y vivía en Playa del Carmen, México, cuando murió en lo que, según la familia, fue un femicidio.

La modelo vivía desde setiembre de 2022 en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos. Después de reconciliarse con Agostina, su exnovio se quedó a vivir con ella, según Infobae. Él es señalado por Candela –la hermana de la fallecida y quien la encontró muerta–, como el homicida.

¿Quién era Agostina Jalabert?

Agostina Jalabert nació en la localidad de Carmen de Patagones, en el límite de la provincia de Buenos Aires con Viedma, la capital de Río Negro. Era la mayor de tres hermanas e hija del secretario de Salud de la ciudad de Patagones, Edgardo Jalabert, informó La Nación.

“La familia está quebrada con esto, semejante pérdida... No tengo palabras”, se lamentó el hombre, quien en diálogo con Infobae se refirió al episodio como "una película de terror”.

Agostina se había separado de su pareja en el verano de 2021, contó el médico. "Nosotros tuvimos que interceder porque hubo una pelea importante, cuando convivían en Viedma y nos tuvimos que traer a nuestra hija con nosotros. No hubo golpes y ellos no habían tenido contacto desde entonces. No la hostigaba", continuó el padre de la fallecida.

Tiempo después en setiembre de 2022 se mudó a México para dedicarse "al modelaje y a su trabajo como influencer". En una cuenta de Instagram que se encuentra en modo privado, Agostina contaba con más 16 mil seguidores. "A Agostina le iba muy bien laboralmente, venía todo perfecto", aseguró su padre respecto a los últimos meses.

En diciembre de volvió con su exnovio. Él se fue entonces a Playa del Carmen con ella. Según Página12 inicialmente la estadía del hombre iba a ser corta, para las fiestas de fin de año.

"Ese tiempo habría generado cambios de conducta en ella que llamaron la atención", dijo al citado medio el tío de la fallecida, Germán Jalabert. El tío de Agostina fue ministro de Turismo en la provincia de Río Negro durante la gestión de Miguel Saiz y precandidato a diputado nacional en 2021 de Juntos por el Cambio

"Cuando nos dijo que había vuelto con él nosotros nos preocupamos", dijo el padre Edgardo Jalabert sobre la reconciliación de su hija con su exnovio. "Ese mismo mes, su hermana Candela viajó a México para pasar el verano con su hermana", continuó.

Instagram de Candela Jalabert

Candela Jalabert con su hermana Agostina

El hallazgo de Agostina muerta

El 18 de febrero, Candela encontró a Agostina muerta.

La joven llegó al apartamento y lo encontró cerrado, cosa que no era frecuente. La puerta se abría con un código, pero la hermana de la víctima lo ingresó “una y otra vez” sin éxito, dijo el tío de la víctima a Infobae.

Candela se comenzó a preocupar. Golpeó la puerta, tocó el timbre y llamó a su madre para avisarle de la situación.

A su vez, el guardia de seguridad le había dicho a Candela minutos antes que las multaría porque esa misma noche —la del pasado viernes 17 de febrero— los vecinos habían llamado a la Policía dos veces debido a ruidos molestos, peleas y gritos que venían desde el apartamento de las Jalabert.

El novio de Agostina abrió la puerta, le dijo a Candela que estaba durmiendo y él le preguntó por su hermana. “Ella le respondió que tenía que estar con él y comenzó a buscarla en las habitaciones. La encontró en el baño sentada y atada con un cinturón del toallero de mano”, relató Jalabert. “La llevó hasta ese lugar Bruna, la perrita de su hermana”, señaló.

Candela intentó reanimarla, pero su hermana ya estaba muerta. La familia de la víctima reclamó ayuda a la Cancillería argentina para que las autoridades mexicanas investiguen el caso como presunto femicidio, ya que sospechan de la pareja.