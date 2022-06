Rebel Wilson: acusan a un diario australiano de presionar a la actriz para que saliera del armario

La intérprete, conocida por sus papeles en Pitch Perfect y Bridesmaids, anunció este viernes en Instagram que había encontrado a su "princesa de Disney", en referencia a la modista.

Pero el sábado, el Sydney Morning Herald reveló que sabía sobre la relación antes de que se hiciera pública y que le había dado a Wilson dos días para comentar.

Luego de esta publicación, activistas LGBTQ+ acudieron a las redes en rechazo a lo que llamaron un intento de "sacarla del armario".

https://www.instagram.com/p/CelyiLZLHa2/

El diario ahora niega haber presionado a Wilson y dijo que "simplemente había hecho preguntas".

En medio de la controversia, la artista de 42 años respondió a una publicación de Twitter que decía que no había revelado su orientación sexual por elección propia. Wilson comentó que era una "situación difícil, que trata de manejar con gracia".

La foto de Wilson junto a su pareja Agruma provocó una ola de felicitaciones de fanáticos y amigos famosos, junto con más de 1,6 millones de "Me gusta".

Un día después del anuncio, Andrew Hornery, columnista del Herald, reveló que el periódico sabía sobre la relación y contactó a los representantes de Wilson el jueves por la mañana, supuestamente "con mucha precaución y respeto", para solicitar un comentario.

En la columna Private Sydney, Hornery dijo: "En un mundo perfecto, las relaciones de celebridades del mismo sexo deberían ser un concepto redundante en 2022. El amor es amor, ¿verdad?".

"Como sabe Rebel Wilson, no vivimos en un mundo perfecto", agregó.

"Entonces, fue con mucha precaución y respeto que este medio de comunicación envió un correo electrónico a los representantes de Rebel Wilson el jueves por la mañana, dándole dos días para comentar sobre su nueva relación con la diseñadora de ropa informal de Los Ángeles, Ramona Agruma, antes de publicar una sola palabra".

Hornery continuó y criticó a Wilson y dijo que, en cambio, "optó por quitarle valor a la historia", y agregó que "su elección de ignorar nuestras consultas discretas, genuinas y honestas fue, en nuestra opinión, decepcionante".

La reportera de la BBC Megha Mohan fue una de las personas que criticó en las redes sociales los métodos periodísticos del medio y el tono del artículo: "Todavía me estoy recuperando del hecho de que una publicación le dio a alguien una fecha límite en 2022".

I’ve just read this @smh piece 3 times to make sure that I wasn’t misreading. The publication messaged Rebel Wilson saying they would out her in 2 days - and is now complaining that she chose to announce her relationship with a woman herself. Quite astonishing. pic.twitter.com/qiPZkYFmka