Presos podrían solicitar libertad anticipada en más casos de delitos graves o sexuales si se aprueba la reforma del sistema penal

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche , reconoció que, de aprobarse la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que el gobierno envió al Parlamento, unos dos mil presos más podrían solicitar la libertad anticipada ante la Justicia.

Se trata de reclusos que hoy están presos por distintos delitos para los cuales la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en el gobierno pasado de Luis Lacalle Pou, quitó ese beneficio. Se trata de casos de: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, secuestro, homicidio agravado, rapiña, rapiña con privación de libertad y extorsión.

En una entrevista con Cinco Sentidos de Canal 5, Juanche señaló que la reforma del CPP "amplía" la lista de delitos por los cuales una persona puede solicitar la libertad anticipada , estableciendo un panorama semejante al que existía años atrás, previo a la aprobación de la LUC.

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Pero la directora de cárceles insistió en que la libertad anticipada "no es un instituto que decida el INR", ya que otorgarla o no es resorte de la Justicia y se evalúa "caso a caso".

La directora del INR, Ana Juanche, calcula que, si se aprueban cambios en el Código del Proceso Penal, unos 2000 presos podrían acceder a la libertad anticipada en un año. pic.twitter.com/9N1egW072B

"El juez o la jueza tiene la potestad, luego de los informes técnicos que prevé el CPP y que debe hacer el INR, de resolver junto a la Fiscalía, por supuesto. Si Fiscalía no se opone, (puede) otorgar o no la libertad anticipada", argumentó.

Juanche aseguró que constituye un "beneficio" y un "derecho" de las personas privadas de libertad, que con la LUC había quedado "circunscripto a un conjunto más reducido de delitos".

"Pero siempre existió y la reforma del CPP lo que hace es como restablecer el escenario previo a la LUC", estimó.

¿Cómo se llega a la cifra de dos mil presos más que podrían acogerse? Juanche advirtió que se trataba de un cálculo "a vuelo de pájaro" basado en los delitos que se agregarían y los privados de libertad que hoy están recluidos por esas causales.

"Va a mover la aguja porque personas que se puedan descromprimir, el 15% de 17 mil personas es mucha gente. Son más de dos mil personas", calculó.

Pero advirtió que "decir que el Ministerio del Interior va a liberar presos es inexacto". "Vuelvo a decir: lo haría la Justicia. Tomaría la decisión la Justicia y el Parlamento tiene que aprobar la reforma".

Qué delitos se suman y cuáles rigen hoy

20250625 Unidad 4A. INR. Recorrida por el Comcar Foto: Inés Guimaraens

El proyecto de ley de reforma del CPP establece desde el artículo 298 en adelante en qué casos una persona puede solicitar la libertad anticipada y qué condiciones deben cumplirse.

Define a la libertad anticipada como un "derecho que podrá otorgarse a los penados que se hallaren privados de libertad, cuando teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida, se pueda formular un pronóstico favorable de reinserción social".

Además, resalta que estas personas quedarán sometidas a la "vigilancia de la autoridad" por el saldo de pena que tengan pendiente.

La LUC amplió los delitos por los cuales no se puede pedir libertad anticipada. Hoy, este régimen es inaplicable para delitos como: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, secuestro, homicidio agravado, rapiña con privación de libertad, copamiento y extorsión.

La reforma del CPP enviada por el Ejecutivo, en tanto, plantea volver a incluir estos delitos en la posibilidad de pedir la libertad anticipada, aunque siempre y cuando la persona haya cumplido "las tres cuartas partes de la pena impuesta".

Críticas de la oposición

Los cambios referidos a la libertad anticipada incluidos en la reforma del CPP han sido objeto de críticas por parte de dirigentes de la oposición.

Uno de ellos fue el senador colorado, Pedro Bordaberry, quien interpeló la semana pasada al ministro del Interior, Carlos Negro, e intentó consultarlo sobre este tema.

"Hay que parar esto", pidió en un posteo en redes sociales y aseguró que Juanche "reconoció lo que el ministerio negaba". Según Bordaberry, el Frente Amplio "propone liberar presos", lo que incluye "rapiñeros, homicidas y violadores".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PedroBordaberry/status/2043727720245334388&partner=&hide_thread=false Hay que parar esto: hoy la directora del INR del ministerio del Interior reconocio lo que el Ministro negaba: el Frente Amplio propone - de nuevo como en el 2005 y el 2017 - liberar presos; esta vez 2000 incluyendo rapiñeros, homicidas y violadores #uruguayinseguro pic.twitter.com/Vhxu0IvXkI — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) April 13, 2026

Javier García, senador del Partido Nacional, también se refirió al tema: "Confirmado lo que ministro Negro negó en interpelación: de aprobarse modificaciones al CPP se liberará aprox 2000 presos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2043699868720324666&partner=&hide_thread=false Confirmado lo que ministro Negro negó en interpelación: de aprobarse modificaciones CPP se liberará aprox 2000 presos. La política histórica del FA de liberar presos nuevamente se aplicará. Se negó en reiteración real toda la interpelación. El “plan” es volver a las fórmulas… https://t.co/Fc3FMznK6o — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 13, 2026

"Toda modificación que implique la liberación de presos no la vamos a acompañar", adelantó García en rueda de prensa.

El senador blanco Sebastián Da Silva calificó de "escándalo" la situación. "Nosotros somos anti chorros", escribió.