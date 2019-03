Recaudación del taxi bajó entre 20% y 25% con la llegada de aplicaciones de transporte

La recaudación por mes de los taximetristas cayó entre 20% y 25% con la irrupción de las aplicaciones de transporte, como Uber y Easy Taxi, según un estudio de mercado que realizó el departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM). El informe fue presentado este martes en la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) por las autoridades de Movilidad de la IMM y brindó un panorama detallado sobre el transporte de pasajeros en la capital, incluyendo aplicaciones, taxis y remises.

El edil del Frente Amplio (FA), Claudio Visillac, que integra la comisión aseguró a El Observador que según los resultados del trabajo el taxi tuvo una "afectación en cuanto a los ingresos de los trabajadores de entre 20% o 25%". Este dato se desprende del cruzamiento de datos que hizo el departamento de Movilidad con la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). De esta manera, a nivel mensual, los trabajadores del taxi disminuyeron sus ingresos entre 20% y 25%.

Sin embargo, el edil aseguró que estos números no ponen en peligro a la existencia del taxímetro. "No hay una alarma entendiendo que la incorporación de las aplicaciones pone en peligro la existencia del servicio del taxi. Para nada", agregó Visillac.

El estudio de la IMM arrojó que, al momento, hay 4.800 permisarios de aplicaciones registrados. Más del 90% corresponden a Uber. El mercado del taxi, en tanto, está compuesto por unos 3 mil vehículos. Pese a que hay 4.800 permisos entregados, esto no quiere decir que ese total de conductores circule durante el día por la ciudad. Según precisó el edil frenteamplista, si se toma en cuenta la cantidad de viajes que hacen por día, el número desciende.

De esta manera, el estudio de mercado dividió a los conductores entre quienes hacen un uso moderado, medio e intensivo de la aplicación. "Es importante distinguir (...) entre quienes hacen un uso moderado, medio e intensivo, entendiendo este último como aquella persona que dedica mayoritariamente su tiempo a esta actividad, que le aporta sus principales ingresos", agregó Visillac. El grupo de conductores que hacen un uso medio e intensivo de las aplicaciones se reduce al 30% del total de 4.800 permisarios. Ese porcentaje equivale a unos 1.400 conductores.

Por esto último, los 3 mil taxis que hay en la ciudad pueden sólo compararse con el grupo de conductores que hacen un uso medio e intensivo de la aplicación de transporte.

El edil del Partido Nacional (PN), Javier Barros Bove, explicó a El Observador que el estudio de mercado de la IMM detectó que, antes de la irrupción de las aplicaciones, hacían falta unos mil taxis en la ciudad para satisfacer la demanda. "En Montevideo estaban faltando unos mil taxis y de esos más de 4 mil que están registrados no todos trabajan de forma intensiva, la mayoría lo hace de forma esporádica", expresó el edil nacionalista. Barros Bove aseguró que el estudio presentado por la comuna es "muy bueno", pero lamentó que no se haya contado con la información antes. "Se debería haber tenido antes porque hubiese desmitificado y no se hubiesen dicho cosas que se dijeron", apuntó.

Con estos datos la IMM enviará la semana próxima a la Comisión de Movilidad varias modificaciones a realizar sobre el decreto de 2016 que reguló a las aplicaciones de transporte. Con todos esos datos es que se definirá si el registro de conductores abre o no en los próximos meses. En mayo de 2018 la IMM solicitó cerrar el registro, mientras elaboraba el estudio de mercado sobre el transporte de pasajeros. La reapertura estaba prevista para diciembre de 2018 pero, con demoras para acceder a la información relevante para el estudio, la comuna solicitó extender el cierre hasta el 31 de marzo de 2019.

Para Visillac "el resultado de este estudio es que no existen elementos para mantenerlo (el registro) cerrado". Tampoco hay elementos, según el edil, para decir que abriendo el registro se perjudica a alguno de los servicios de transporte. Según Barros Bove, en tanto, la intención de la comuna es que el registro vuelva a abrir en los próximos meses, una vez que se aprueben las modificaciones al decreto de 2016.