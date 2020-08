Receta: smoothie de maca

¿Estás con ganas de hacer una merienda rápida, que te llene de energía y sin harinas?

La receta de hoy te va a encantar.

Se le llama “smoothie” a los batidos balanceados que te reemplazan una comida liviana, como una merienda, un desayuno rápido o incluso una cena en esos días que estás con poca hambre.

También es una excelente comida de post entrenamiento.

Un smoothie no es cualquier licuado y por eso nos gusta mucho usar este término en inglés como un diferencial. Para que realmente pueda reemplazar una comida debe ser completo, balanceado y usar todos los grupos de alimentos. Pensándolo así es fácil ver por qué un licuado de agua y fruta no cumple los requisitos. Es fundamental que haya un aporte proteico, que estén presentes las grasas buenas, además de abundante fibra, etc.

Me encanta esta receta a base de manzana, un clásico para esta época del año, que tiene un excelente aporte proteico de las mantecas de frutos secos y ricota (o whey), un extra de energía gracias a la maca peruana y se rodondea con los sabores de la canela y nuez moscada.

Probalo y sumalo a tu rutina!

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

Maca, 1 Cda en polvo

Leche de almendras, 300ml

Canela, 1 cdita

Nuez moscada, ½ cdita

Manteca de maní o de almendras, 2 Cdas

Manzana roja, 1

Ricotta fresca o Whey Protein, 1 cda

Opcional: Miel o néctar de coco, 1 cdita

Instrucciones:

Empezá poniendo el líquido en la licuadora, luego todo menos la maca.

Para cuando ya tenga la consistencia que te gusta, agregá la maca y volvé a batir.

Pronto para disfrutar.

TanVerde -- www.tanverde.com

Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.