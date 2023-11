Recoba: "Si Nacional tuviera intensidad los 90 minutos, yo no estaba acá; no tenemos equipo titular"

El director técnico de Nacional, Álvaro "Chino" Recoba, habló este lunes en conferencia de prensa luego de lo que fue la igualdad 1-1 ante Fénix, el último de la Tabla Anual, en el Parque Capurro por la fecha 11 del Torneo Clausura.

"Fue un partido chato, no se jugó, no se intentó jugar, tuvimos ocasión para el 2-0 y ellos para igualar. Tenemos mucho para mejorar, mucho para corregir, poco juego, poca intensidad. Estuvimos a segundos de los tres puntos, pero hoy (este lunes) no jugamos mejor que nuestro rival. Se hizo un partido friccionado, tedioso", expresó Recoba.

Y agregó:"No se está encontrando el equipo por la situación... Si el equipo jugara, intentara, tuviera intensidad los 90 minutos, yo no estaba acá y capaz que Álvaro (Gutiérrez) no hubiera venido. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas. El clásico era un partido ganado, un error nuestro llevó que nos empataran. Con Danubio no anduvimos bien, y ante Fénix, si los dos hubiésemos podido hacer más cambios,los hubiéramos hecho".

El propio Chino sorprendió a los periodistas en la conferencia y él mismo preguntó: "¿Cuál es el equipo titular? No hay un equipo titular. Me preocupa no haber ganado, que en un partido como el de hoy, ante un equipo inferior, no supimos plasmar nuestro juego. En Nacional tenés que someter a ciertos equipos y hoy no lo hicimos. Soy sincero: no es fácil estar en la situación que estamos, no es fácil jugar en Nacional para nadie. Me voy con el sabor de la derrota por cómo se dio el gol en la última jugada. Pero el miércoles habrá que tomar decisiones, el que esté, que esté. Hasta ahora no hemos estado a la altura".