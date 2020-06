Récord: un uruguayo esquiló 510 ovinos en un día en España

“Estoy un poco cansado, pero muy contento”. Eso dijo desde España a El Observador Helder Canto, el trabajador rural uruguayo que logró un récord al esquilar 510 ovinos en el mismo día.

Este trabajador, de 38 años y con más de 15 años viajando al exterior para esquilar, es oriundo de Artigas. Nació y se crió en Baltasar Brum, un pueblo que, a su criterio, es "la cuna de los esquiladores en Uruguay". Por algo, remarcó, allí se encuentra el monumento a los trabajadores de este tradicional oficio.

Canto contó que comenzó a trabajar en la denominada contrazafra de esquila, en España, en 2008. Ese año, recuerda, logró esquilar 319 ovinos en un día. En 2012 logró otro máximo, alcanzando a 442 animales esquilados. Hace poco superó eso y llegó a 475 ejemplares esquilados en un día y este lunes 1° de junio logró un nuevo récord, esquilando 510.

También expresó que viajó a trabajar en España por primera vez cuando tenía 22 años y que fue el primer uruguayo que llegó a esquilar más de 300 lanares en un día. Y recordó, sonriendo, que cuando pasó de 400 al día y logró completar el trabajo con 442 ovinos ese mismo año un primo suyo lo superó por tres, totalizando 445.

"Acá los compañeros me apoyaron, todos me saludaron. No pudimos festejar, porque estaba todo cerrado y en la casa éramos pocos, porque no podemos estar más de seis personas al mismo tiempo", señaló, aludiendo a la medida de distanciamiento social que se activó en esta temporada dada la pandemia mundial de covid-19 (coronavirus).

Lograr la esquila de 510 ovejas en un día no es algo sencillo, porque no se trata solo de cantidad: a las comparsas se les exige que dada una de las esquilas tenga la calidad adecuada. Otro dato que los esquiladores han contado es que les puede llevar máximo dos minutos, considerando el sistema utilizado por los uruguayos y la destreza, experiencia y capacidad de trabajo que poseen, que es lo que los hace tan buscados. De todos modos, para esquilar 510 hay que bajar bastante ese promedio de casi dos minutos por animal.

Un buen ingreso

Más allá del mérito de ostentar el récord señalado, para Canto la otra buena noticia está en el costado económico, dado que los esquiladores uruguayos cobran por oveja esquilada.

En ese sentido, dependiendo de la empresa contratista, los precios que se abonan cambian. Algunas compañías que reclutan esquiladores brindan todos los servicios –pasajes, vivienda, comida y transporte­­­– y otras incluyen solo lo básico, como alojamiento y el transporte local. Por eso los pagos son diferentes, pero pueden ser de € 0,68 (US$ 0,74) por oveja si incluye pasaje, comida o estadía. Si no incluye esos aportes, se puede llegar a € 1 (US$ 1,08) y hasta € 1,20 (US$ 1,30) por animal esquilado.

Se estima que cada trabajador llega a esquilar de 10 mil a 12 mil ovejas en una zafra en España. Sin embargo, cuando hay menos traslados y donde las ovejas tienen menos volumen de vellón, los más capaces y/o veloces llegan a esquilar de 15 mil a 20 mil animales.

Este esquilador uruguayo comentó que ellos trabajan todos los días y que él y todos sus compatriotas están en buen estado de salud.

Destacó que para eso tienen en cuenta todos los cuidados preventivos, como el uso de guantes y de mascarillas y que solo permiten subir de a tres personas por camioneta para los traslados a los distintos establecimientos.

Hace unos 15 años que Uruguay exporta esquiladores, y cada vez lo hace en una cantidad mayor. Sin embargo, este año participar de ese trabajo relevante, tanto para los empresarios españoles como para los esquiladores uruguayos, se vio particularmente complicado debido a las restricciones que instauró la pandemia de covid-19.

En ese marco, tras gestiones privadas y oficiales, a mediados de mayo viajaron a España cerca de 300 esquiladores, quienes se estima volverán sobre fines de julio, en ese caso para rápidamente comenzar a desarrollar las mismas labores, pero en campos uruguayos.