Reducir la brecha: Ferrere apuesta por la equidad con acciones concretas para impactar dentro y fuera de la compañía

Históricamente Ferrere aprovecha el mes de marzo signado por el Día Internacional de la Mujer para llevar adelante distintas acciones con impacto en la interna de la empresa y también en la comunidad que ayuden a visibilizar la relevancia de generar una sociedad e instituciones comprometidas con la diversidad, en su sentido más amplio, y que promuevan la igualdad de oportunidades para todos. El 2023 no fue la excepción.

“Desde hace años nos esforzamos en poner el foco en lo que realmente importa y nos alejamos de los clichés y el abordaje tradicional de estos temas. Estamos convencidos del valor enorme que aporta abrazar la diversidad de nuestro talento y generar un ámbito de trabajo donde se busca genuinamente la equidad”, aseguró Verónica Raffo, socia de Ferrere. “Esta es una construcción permanente porque implica cambios culturales, de estereotipos, de sesgos no conscientes, así como identificar y minimizar barreras estructurales de nuestra organización, pero también internas de las personas. Y nuestro abordaje desde siempre fue entender que este es un tema de todos, no de las mujeres, de los jóvenes o de cualquier otra minoría, cada uno de nosotros tiene que estar sensibilizado, entrenado y ser un potencial agente de cambio de la realidad”, agregó.

La igualdad en acción

Este año Ferrere redobló la apuesta en el camino hacia la igualdad de oportunidades, lanzando diversas acciones tanto en Uruguay como en Bolivia y Paraguay. Esto se logró mediante propuestas integradoras, que fomentan la reflexión y la acción, tanto de mujeres como de hombres, percibiendo la diversidad en el sentido más amplio del concepto.

Un ejemplo fue el encuentro “Ellas se potencian” en el que se convocó a las mujeres de la firma a sumarse a encuentros de networking para mujeres. “El networking es una competencia clave para seguir creciendo en la carrera profesional y está estudiado que suele ser una barrera para las mujeres, sobre todo en ciertos ámbitos considerados tradicionalmente más masculinos", aseguró Florencia Etcheverrigaray, socia de CPA Ferrere. “Con estos encuentros queremos no solamente vivir el networking y disfrutar del diálogo entre mujeres, sino también aprender de la experiencia de las demás”, agregó.

Otro de los encuentros de Ferrere convocó a un mano a mano con Patricia Pita, la primera mujer piloto de rally en Uruguay. Pita recorrió su historia, no sin invitar a la reflexión cuando narraba cada paso que daba. Se refirió a que, aunque suene “cliché”, de verdad cree que “el camino es la recompensa”, resaltó la importancia de rodearse de profesionales que apoyen en ese camino, de inundarse de pensamientos positivos y vencer la barrera que muchas veces se encuentra en uno mismo.

Sobre este encuentro, Raffo reflexionó: “La verdad es que compartimos con ella valores tan importantes para profesionales como nosotros, que nos sentimos ‘deportistas de alto rendimiento’ en nuestras áreas de actuación: pasión, motivación, resiliencia, perseverancia, coraje, fortaleza, trabajo en equipo, animarse a romper estereotipos. Y todo eso siendo capaces de mostrar nuestra humanidad y vulnerabilidad y que ello en lugar de debilitarnos nos empodere”.

Por otra parte, CPA FERRERE lanzó un año más el informe Equal Pay Day para los tres países en los que tiene presencia. Según este índice, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres podría ser visualizada como que las mujeres trabajan gratis hasta el 10 de marzo en Bolivia, el 27 de marzo en Paraguay y el 21 de febrero en Uruguay, mientras que los hombres reciben ingresos desde el 1 de enero. Esto surge de un análisis que estimó la brecha de ingresos en 18,8% en Bolivia, 23,4% en Paraguay y 14,1% en Uruguay.

Otra de las actividades realizadas en el marco de Igualdad en Acción, se realizó el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down la oficina de Uruguay invitó a un encuentro informal de concientización sobre la realidad de las personas con síndrome de Down en Uruguay. En esta instancia compartieron sus experiencias Andrea Pesce, integrante de la Asociación Down del Uruguay, y a Alfonsina Almandoz, que lleva adelante el proyecto Cande Down Side Up, dedicado a propiciar la divulgación del tema contando historias de su propia vida familiar, como madre de Candelaria. También participaron de la jornada María Eugenia Cal Bustillo y Lucía Seguí López, abogadas del equipo de Familia de FERRERE, que trabajan desde hace muchos años en conjunto con la Asociación Down del Uruguay. Las también asesoras de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes plantearon la necesidad de incorporar una modificación al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social, que permita que las personas con Síndrome de Down configuren causal jubilatoria cuando tengan quince años o más de servicios computados, y alcancen la edad de cuarenta y cinco años.

Un año en movimiento

Durante 2022, un grupo de trabajo de Ferrere compuesto por integrantes de diversas áreas, elaboró la encuesta de Diversidad e Inclusión con el objetivo de conocer más al equipo de colaboradores, y profundizar sobre sus percepciones respecto a estos temas por medio del sondeo voluntario y anónimo. El equipo se ocupó del análisis de los resultados para continuar luego con un plan de acción.

A su vez, el año pasado la empresa decidió dar un paso más en su compromiso con la diversidad y comenzó a trabajar junto a la Fundación BL (Bensadoun Laurent) quien los ayudó en el proceso de contratación de una persona sorda para un puesto vacante en el área de Archivo y Mantenimiento de la firma. Desde la compañía aseguran que se trata de un primer paso en un área en la que se continuará trabajando.

FERRERE Transforma

FERRERE Transforma es la plataforma de impacto y sostenibilidad de la firma. Una de sus líneas de acción son los temas de Diversidad e Inclusión. En este marco es que Ferrere fue una de las primeras empresas uruguayas en adherir a los WEP (Principios de Empoderamiento de las Mujeres), una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas. A su vez cuenta con un Comité de Diversidad que impulsa y monitorea todas sus acciones.

A su vez, en 2018 la empresa firmó el compromiso HeForShe, de Naciones Unidas, un movimiento mundial que busca crear conciencia en hombres y niños para que se conviertan en agentes para el cambio. Al año siguiente, FERRERE Abogados obtuvo el reconocimiento “El talento no tiene género”, de ONU MUJERES, en su primera edición en la categoría “empresas y organizaciones nacionales”.

FERRERE, al mismo tiempo, forma parte del directorio diversas instituciones que trabajan por la sostenibilidad a nivel empresarial, como Pacto Global, de Deres, y Cosejo Empresarial B.

Cadena de valor

Parte del compromiso con la igualdad e inclusión es realizar un esfuerzo consciente por sumar a la cadena de valor proveedores de menor visibilidad, con una causa social o que tienen menos posibilidades en las grandes empresas. Por este motivo, en el evento realizado el 15 de marzo FERRERE contó con el servicio de catering de Pagana Pasteles, ayudando a la visualización dentro de la firma del emprendimiento de esta emprendedora cuya cafetería es cien por ciento libre de gluten.

Luego, el 21 de marzo, compartimos una merienda de Dulces Melodías, de Agustina Quagliotti, una emprendedora con Síndrome de Down que comenzó con su proyecto a los 15 años y que recibió el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Anii) en 2018 por innovación inclusiva.