Reforma jubilatoria: la propuesta para crear una renta básica a la vejez de Cinve

Mientras un grupo de expertos analiza las propuestas para la reforma jubilatoria prevista para esta año, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) propuso sus aportes para la creación de una renta básica a la vejez llamado seguro económico universal a la vejez (SEUV).

¿De qué se trata? El centro propone la creación de un sistema de ingreso básico mínimo asegurado a la vejez y financiado por impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva (DGI). En primera instancia, el Cinve propone que se cubran a aquellas personas que lleguen a una edad fijada entre la edad promedio de retiro de la actividad general (63 años) y la fijada para la actual pensión a la vejez –que atiende solo a personas vulnerables– (70 años). De esta manera, toda persona que llegue a los 68 años percibiría un monto de dinero que representaría el seguro económico universal a la vejez.

Cinve propone que, de integrarse esta prestación a la seguridad social, debería contemplarse la situación específica del beneficiario y no su contexto familiar, como ocurre en el sistema actual.

El centro critica que el destino de los recursos que recibe la seguridad social desde Rentas Generales no son, en la práctica, "transparentes". "Abarcan tanto el financiamiento del componente contributivo como las prestaciones no contributivas", critica. "Por otra parte, tal como funciona este esquema híbrido en la actualidad, no existe una arquitectura tributaria consistente que armonice el régimen tributario general con las contribuciones especiales a la seguridad social", dice el texto.

La propuesta que presenta Cinve se "fundamenta" en la "conveniencia de consolidar los aportes provenientes de impuestos afectados y de Rentas Generales", y orientarlos al financiamiento de la renta básica a la vejez. De esta forma, se le "quitaría opacidad" a los "déficit actuariales del sistema contributivo" y habría un "debate más transparente".

Según el centro, esta prestación ayudaría a "clarificar el debate acerca de la equidad del sistema de prestaciones" porque todos tendrían una "garantía universal de ingresos" durante la vejez, con independencia de los aportes que realizaron durante la vida laboral.

Las seis "fortalezas"

En el documento con el propuesta, el Cinve plantea seis "principales fortalezas" de la idea. Según entienden, incrementa "la eficiencia del sistema de prestaciones" a través de una "unificación de esquemas parciales" de la seguridad social.

El seguro le da "transparencia al destino de los recursos de Rentas Generales" implicados en la seguridad social y los programas de asistencia social. Contribuye a "explicitar los múltiples subsidios intergeneracionales que existen" en Uruguay.

De concretarse, la propuesta aumenta la "equidad de acceso a prestaciones de servicios" porque "cada vez más" el trabajo adopta nuevas "características y formas" de remuneración, tanto formales como informales.

Para ejemplificar esta fortaleza, el Cinve menciona los trabajos no remunerados vinculados al cuidado de personas. Este tipo de trabajo generalmente tiene una brecha de género –porque lo realizan más mujeres que hombres– pero, además, supone "trayectorias laborales diversas": se "superponen" períodos de trabajo dependiente e independientes, lo que "afecta" en las historias laborales. A su vez, en general este tipo de trabajos no es remunerado. Estos trabajadores recibirían esa renta básica y por eso el Cinve se refiere a un aumento en la equidad del acceso.

El centro de investigaciones cree que el seguro económico universal a la vejez mejoraría las "condiciones de acceso a prestaciones" a personas que realizaron aportes durante distintos períodos de su vida laboral, pero no configuraron causal jubilatoria por no llegar a los años de servicios requeridos.

Estas personas, apunta el Cinve, "contribuyen al financiamiento general del sistema contributivo", pero no logran obtener un "beneficio asociado" a esas contribuciones.

El Cinve considera que se lograría "una mayor integración y cohesión social" y consolida un "esquema formal de derechos económicos" para la vejez. Establece un "esquema de transferencias monetarias por encima de la línea de la pobreza" y elimina "prestaciones de carácter estigmatizante".

Por último, el centro menciona que se definiría un "esquema para la actualización del SEUV" que "asegure el mantenimiento del poder de compra de la prestación" y se podría "desvincular su mecanismo de ajusta de las fórmulas establecidas para las prestaciones contributivas del sistema de seguridad social".

De acuerdo con la propuesta, las personas que se beneficiarían de la renta a la vejez serían aquellas que no logren ingresos por otras vías, como jubilaciones, pensiones, ingresos de trabajo, rentas de capital u otras rentas.

"Este aspecto es particularmente importante, ya que en nuestro país existen numerosos sistemas de prestaciones parciales y casos de pluripasividad, por lo que el universo de personas con ingresos corrientes al monto del SEUV sería un porcentaje relativamente menor respecto del universo de personas que conformarían la causal de 68 años", dice el documento difundido por el centro de estudios.

El costo del seguro se podría financiar a partir de la eliminación de exoneraciones de las contribuciones especiales de seguridad social o a través de cambios en el diseño del Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF), como la unificación de las liquidaciones para personas con ingresos activos y pasivos, propone Cinve.