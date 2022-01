Remates: buena recuperación en 2021 y expectantes para este año

El rematador Gustavo Luján Ventura de larga trayectoria en el rubro, indicó que 2021 cerró para el sector “mejor” que 2020 que fue muy malo para la profesión. Esto se debió en buena medida a que en el segundo semestre del año pasado se comenzó a notar una recuperación, cuando se pudieron retomar las agendas de subastas luego de seis meses “complicados”.

Dedicado en un 99% a los remates judiciales de inmuebles como así también a los remates oficiales, Luján Ventura debió adaptar su trabajo en 2020 a causa de las restricciones provocadas por la pandemia del covid-19 y a la implementación de la Feria Judicial Sanitaria, que frenó toda la actividad procesal.

“Empezamos a trabajar mejor en 2021, gracias a la recuperación sanitaria; esta se notó en setiembre, octubre, noviembre y diciembre”, afirmó el martillero.

A principios de 2021 aún no existían certezas de los trabajos a realizar, que fueron concretados en el segundo semestre del año, en el que hubo un aluvión de remates judiciales y oficiales para una gran cantidad de colegas, destacó.

En relación a lo que pueda acontecer en las próximas semanas, el profesional manifestó cierta incertidumbre en cuanto a los remates fijados para los primeros meses del año en curso. Las dudas obedecen al aumento de los casos de covid-19 en todo el país, subrayó Luján Ventura.

En los últimos meses de 2021 la actividad judicial fue casi normal, cuidando los protocolos, contrariamente a lo sucedido en 2020, que por temor a contagiarse los oferentes no acudían en forma presencial. “Tal vez, debido al incremento de los contagios, pueda existir alguna medida restrictiva por parte del gobierno como sucede en Europa”, aseguró.

Luján Ventura se refirió, además, a que la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci) ha efectuado más convenios con organismos estatales y gobiernos departamentales, para que los remates estuviesen más repartidos entre los colegas.

La Anrtci ha implementado hace unos años un sistema de sorteos entre sus asociados para asegurarle trabajo a todos sin esperar a ser sorteados por el bolillero del Registro Nacional de Rematadores.

El martillero detalló que para integrar ese registro se debe contar como mínimo con diez remates realizados en los últimos tres años que superen las 100 Unidades Reajustables (UR) cada uno. Si son remates judiciales los presentados ante el Registro Nacional de Rematadores no aplica el requisito de las 100 UR.

De curtiembres a la Onda

El rematador contó que dentro del rubro, “ha hecho de todo” como los remates particulares (de bienes muebles, maquinarias e inmuebles); así como remates extrajudiciales del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), especializándose hace más de 40 años en remates judiciales de bienes inmuebles en todo el país.

Dentro de su larga trayectoria profesional recordó haber trabajado con el martillero Rafael Ladaga, haciendo tasaciones y ayudando en remates de varias curtiembres, de los ómnibus de Onda y sus repuestos, “5.500 motos de buenas marcas reconocidas en plaza”, de la Compañía Nacional del Vidrio Codarvi, etc. “De Ladaga aprendí mucho en la profesión”, dijo.

Al mismo tiempo, a lo largo de su carrera ha participado en sociedades de remates con “destacados colegas”.

Remates judiciales no son virtuales

En cuanto a los remates virtuales que se han expandido en este contexto de pandemia covid-19, Luján Ventura señaló que todavía no ha incursionado. Por el momento no hay remates judiciales online. “No hay una normativa que la regule en la actualidad”, explicó.

“Soy más tradicional, y no he hecho remates virtuales porque no he querido, si lo tengo que hacer lo haré pero por ahora no”, afirmó.

Lujan Ventura destacó que en Uruguay “los remates judiciales son transparentes 100%”. “La Anrtci ha ganado una confianza lograda hace muchos años. Por ella, nos destacamos en subastas de organismos del Estado, así como de gobiernos departamentales”, subrayó.

“Los rematadores hemos cumplido con las expectativas, no hemos defraudado a ningún organismo cuando se nos ha solicitado nuestra intervención bajo la administración de la Anrtci”, continuó. Para este profesional del martillo resulta “fundamental la confianza y la ética”. “Debemos defenderla siempre”, redondeó.