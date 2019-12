Renuncia psicológica: cuando el empleado se va sin irse

La renuncia psicológica es una realidad en empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, aunque hace apenas unos años se ha visibilizado este concepto: la persona “se fue” muchos meses antes de renunciar.

Lo que sucede es que se rompió el “contrato psicológico” entre el empleador y el empleado, y así, aparecen reacciones y comportamientos que llevan a evitar sus tareas, compromisos y responsabilidades. Generalmente asociada con un trato poco equitativo e insatisfacción laboral, esta renuncia anticipada puede empezar aproximadamente un año antes de desembocar en un despido justificado o injustificado, una renuncia bajo presión, y cualquier otra forma de desvinculación.

Respecto a los motivos, es importante saber que el rol del jefe o líder es fundamental, ya que un alto porcentaje de las personas no renuncian por el trabajo en sí sino por su superior.

Algunas manifestaciones concretas:

- Impuntualidad recurrente

- Termina antes su jornada laboral

- Trabaja lento. Se muestra poco colaborativo

- Arma conspiraciones y genera problemas

- Hace llamadas y trámites personales durante su horario

- Pasa más tiempo en el baño o tomando café que trabajando

- Se conecta con sus redes sociales personales la mayor parte de la jornada

- Ausentismo injustificado

- Falta de creatividad. Sin iniciativa ni aportes de valor

- Se empieza a aislar de su entorno

¿Qué significa que el vínculo laboral incluye un ‘contrato psicológico’?

El trabajo representa un motor importante en la vida de las personas. Lo que se busca es que las personas pongan lo mejor de sí, incluyendo su actitud y sus conocimientos, para lograr los objetivos. Y, a su vez, las empresas facilitan condiciones de trabajo dignas, una paga equitativa al rol y experiencia, aprendizaje, redes interpersonales de apoyo, desarrollo profesional y el entorno físico de recursos para que los colaboradores trabajen lo más a gusto posible.

Las etapas de la renuncia psicológica

En base a la teoría de la equidad formulada en 1963 por John Stacy Adams, especialista en comportamiento humano, en un trabajo el concepto de equidad se sustenta en la satisfacción relacional entre empleado y empleador en términos de percepciones que se sienten injustas dentro de las relaciones interpersonales. En palabras del autor, “los empleados buscan mantener la equidad entre los insumos que traenza un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella, contra las entradas percibidas y los resultados de los demás”.

Etapa 1:

El sujeto percibe situaciones de inequidad. El empleado siente que la proporción de carga de trabajo versus beneficios obtenidos difieren de la de otros compañeros, con todo lo subjetivo que encierra el compararse con los demás. Aunque es bueno recordar que se trata de manifestaciones del campo emocional (y esto no es una ciencia exacta).

Etapa 2:

¿Cuándo llegará el momento de cambiar de trabajo? El empleado empieza a sentirse un “ex” de la empresa o proyecto: porque por más que se quieran mejorar sus condiciones cuando la evidencia de su falta de colaboración sea evidente, siente que ya no pertenece a ese lugar. Si bien para el trabajador esto puede traer algo de alivio por plantearse una alternativa de salir a buscar otras opciones, para la empresa es sumamente negativo tener a alguien en esta estadío.

En esta fase se produce la toma de consciencia por parte de la empresa de que el colaborador puede irse y, dependiendo el caso, quizás quiera retenerlo desplegando una batería de mejoras, crecimiento y planes para su carrera. Lo que sucede es que por lo general la decisión de renunciar ya está tomada y nada hará que cambie.

¿Qué hacer si sos empleado?

Dependiendo de tu actitud hacia la empresa que te da trabajo, tenés varias opciones para explorar.

* Comunicar específicamente tu disconformidad. Explicá tus motivos a tu jefe, líder o el área correspondiente. Sustentalo con información concreta.

* Planteá opciones de mejora.

* Si te interesa quedarte, hacé el esfuerzo de colaborar para que puedas desplegar mejor tu labor el tiempo que decidas permanecer. Sé objetivo en tus planteos.

* Evitá generar situaciones de conflicto. La actitud contraria se volverá en tu contra, puesto que afectará tu historial laboral.

Por lo general una persona en proceso de renuncia psicológica dice cosas como: “Me siento desmotivado”, “La empresa no hace nada que me satisfaga”, “Mi jefe no me presta atención”, “Le dan ascensos a personas que no se lo merecen”. Como observarás, son visiones subjetivas, válidas sólo desde tu perspectiva.

¿Qué hacer en el lugar de líder?

Detectá a tiempo la renuncia psicológica. Observá e interactuá permanentemente con cada colaborador, generando conversaciones valiosas con feedback de doble vía. Para esto es necesario crear cercanía, un liderazgo participativo y adquirir habilidades blandas (empatía y comunicación asertiva, entre otras). Conocé la historia personal de los trabajadores. Muchas veces las personas están en procesos complejos que derivan en falta de estímulo laboral.

Promové el crecimiento y una paga justa. El estancamiento y las diferencias de salario son parte de los motivos de la renuncia psicológica. Afianzá el salario emocional: incluye todo lo que no es retributivo en dinero. Para ello, generá beneficios, felicitá, agradecé, premiá, reconocé. También, da oportunidades de aprendizaje, transferí conocimiento.

Fuente: El Cronista