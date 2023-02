Repetición escolar cae al mínimo histórico, pero esconde dos desafíos para la reforma educativa

El aterrizaje en las aulas de la reforma llega antecedido de un récord: la repetición escolar cayó al mínimo histórico. Hace dos décadas, más del 10% de los escolares no alcanzaban a sortear el curso “en tiempo y forma” y debían “volver a intentarlo”. En 2022, según los datos preliminares de Primaria a los que accedió El Observador, solo el 2,83% de los alumnos quedaron repetidores.

Este indicador —uno de los más discutidos y antes empleados en Uruguay a la hora de evaluar la marcha educativa— venía quedando en desuso, y, desde 2009, su baja era ininterrumpida. Pero la pandemia del covid-19, en que se cerraron las escuelas y creció la desvinculación de miles de alumnos, trastocó la tendencia que se reflejó en un pequeño salto de la repetición. Pero ahora, cese de la emergencia sanitaria mediante, los valores parecen haber vuelto a su curso natural.

Pero según un informe que elaboró la Inspección Técnica de Primaria esta semana, la buena noticia de la caída de la repetición esconde al menos dos desafíos de cara a la transformación curricular: los escolares más chicos repiten más que los alumnos más grandes, y aquellos de contextos pobres tienen menos promoción que los más ricos.

La transformación educativa que iniciará en marzo elimina la repetición en primero, tercero y quinto de escuela. Eso significará que las maestras de primer grado, que son las que más usan la herramienta de repetición, deberán comprender la filosofía detrás del cambio normativo. No solo eso: los docentes de los contextos más pobres, también tendrán que entender que el uso de la repetición como “penalización” a aquel estudiante que no acudió a clase o como mecanismo de que el niño aprenda en una segunda oportunidad lo que no logró en la primera, quedará sin efecto.

“Preocupa la existencia de una brecha en oportunidades al observar que se sostiene un índice mayor de repetición en las escuelas insertas en contextos más desfavorables”, dice el informe que lleva la firma de la inspectora Selva Pérez Stábile. Ocurre que “las investigaciones realizadas a nivel nacional dan cuenta de las nefastas consecuencias que tiene la repetición escolar en el devenir del desempeño del estudiante, por tanto es urgente instalar el debate que interpele a la repetición como una alternativa posible e instale nueva medidas pedagógicas que efectivamente incidan en el desarrollo integral del estudiante”.

Adrián Silveira, coordinador del Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la ANEP, siguió a aquellos escolares que cuando estaban en 2013 en sexto de Primaria formaron parte de la prueba Terce (de Unesco). Uno de cada cuatro de aquellos niños terminó la escuela con extraedad (había repetido al menos una vez). Tres años después, de esos exescolares con rezago, más de un tercio (38%) había abandonado la educación. Pero la cosa no queda ahí…

Los investigadores de la ANEP siguieron el curso de esa generación en su pasaje por todo el liceo o UTU. Siete años después de haber hecho la prueba escolar, es decir, a la edad que ya tendrían que estar cursando la universidad, solo el 9% de los estudiantes que repitieron alguna vez en la escuela había logrado acabar la educación obligatoria (graduarse del bachillerato).

Por lo que el rezago trae más rezago y, a fin de cuentas, termina siendo un colador de alumnos.

Este tipo de evidencias hizo cambiar la visión del gobierno que, previo a asumir, proponía la “eliminación del ´pase social´ en primaria y de cualquier otro procedimiento formal o informal que tienda a disminuir artificialmente la repetición. En su lugar se instalará un régimen de promoción condicional no acumulable y un sistema de clases remediales en contra-turno para quienes sean promovidos en esas condiciones”.

Las actuales autoridades de la ANEP apuestan a que el acompañamiento de los alumnos sea el mecanismo de revertir el desfasaje de aprendizajes.

El investigador Santiago Cardozo había dicho a El Observador que "en el mundo académico hay consenso, no solo en Uruguay, de que la repetición es un instrumento bastante inútil, injusto y que está anclado a otra época educativa en que se pensaba que todos los niños aprenden al mismo ritmo y que quien no lo hace debe quedarse un año atrás".

En esta línea, la inspectora Técnica de Primaria se pregunta en su nuevo informe sobre la repetición: "¿será que el descenso del índice de repetición asegura que los estudiantes han aprendido más y mejor? ¿Es posible pensar en la organización de la propuesta educativa formal eliminando a la repetición como una alternativa? ¿Cómo debe abordarse la propuesta educativa para garantizar que cada estudiante sea consciente de sus potencialidades y debilidades?".

Las preguntas quedan abiertas pese a que este 2023 la repetición escolar quede reducida a unos grados en concreto.