Inicio de clases: ¿cómo las escuelas bajan a tierra la reforma educativa?

“Maestra: ¿en qué consiste la transformación curricular?”. La pregunta de los padres, con pequeñas modificaciones, se repitió este lunes en varias escuelas en el inicio de un nuevo año curricular. Seis de cada diez uruguayos adultos no escucharon hablar de la reforma educativa o sí oyeron algo no tienen una idea clara de la misma. Así lo reveló Factum y Equipos Consultores.

Hilda Cruz, la directora de la escuela de Tiempo Completo N° 10, en Cerro Largo, bien podría responder que en su centro educativo “trabajan con competencias, con el saber hacer, hace tiempo” o que “los docentes trabajan en duplas”. Pero prefiere contar sobre una “novedad” que se extenderá en la institución por la transformación curricular: “El día en que en la escuela se aborda una disciplina concreta, como matemáticas o lengua, el niño puede salir de su clase y moverse a grados más arriba o más abajo según su progresión de aprendizajes”.

Es decir: el alumno sigue estando con su clase y sigue trabajando en un proyecto (que este año es el geoparque propuesto por Unesco). Pero al momento de aprender escritura o divisiones puede moverse a otro grupo según su desempeño. Para ello los docentes coordinan las tareas y conocen a la mayoría de los escolares (de hecho van rotando en los años) y “se trabaja bajo el paradigma de la posibilidad: se aborda al niño desde su capacidad y de lo que se espera que pueda lograr hacer”, dice Cruz. En este sentido, esta escuela suma a su propuesta el foco en el estudiante que tanto insiste el nuevo marco curricular.

Paola Ponzoni, directora de la escuela N° 350 de Montevideo, coincide: “Cuando hay un equipo de docente estable y comprometido es todo más fácil”. El centro educativo que dirige trabaja con algunos de los estudiantes más desfavorecidos del barrio Nuevo Ellauri, y por eso abordan un proyecto que busca reforzar la expresión de emociones.

“Hay niños que viven situaciones muy embromadas y estamos intentado que puedan expresar lo que siente a través de la palabra: palabras que sienten”, ejemplifica la directora. Hay niños que están callados todo el día, hay quienes no pueden concentrarse o reaccionan con violencia. Por eso, poco a poco, esta escuela intenta mejorar las habilidades socioemocionales de sus alumnos.

Los docentes trabajan juntos por tramos: primero con segundo, tercero con cuarto, y quinto junto a sexto. “Desde este año, en el marco de la transformación, la planificación diaria también se hace colaborativa: se comparte un documento de Drive y se intercambia la planificación por tramos”.

Esta manera de trabajar hace que la repetición ya no sea necesaria en todos los grados, y el trabajo en lo emocional permite devolverles a los niños y sus familias resúmenes que no requieren una calificación. Por eso, dijo la directora, “los cambios en las evaluaciones que propone la reforma educativa no será traumática”.

A partir de ahora la herramienta de repetición solo puede usarse al término de segundo, cuarto y sexto de escuela. Las calificaciones serán con una escala numérica del 1 al 10, y la conducta dejará de tener nota.

“Los padres preguntan por los cambios, pero no es que a ellos les va a cambiar de un día para el otro; por eso hemos optado por ir dosificando la información, ir explicándoles poco a poco y hacer talleres con ellos para que se vayan interiorizando”.

Varias de las decisiones que hacen a la implementación de la llamada transformación curricular están en proceso de elaboración y “se irán viendo en la marcha”. Por eso Valeria Dufour, la directora de la escuela N° 16 de Montevideo, refiere al dicho popular: “Estamos en obras”.

Esta escuela de Palermo, una de las que trabaja en duplas de docentes “hace años”, ahora rompe los grados a la hora de los talleres. Ya no estarán los de primero solo con los de primero, sino que se mezclan.

Parte de esta iniciativa se enmarca en el interés del equipo docente de fortalecer las competencias comunicacionales e interpersonales. Recuérdese que esta es una de las escuelas con mayor porcentaje de niños inmigrantes recientes (cerca del 15% de su matrícula).

La transformación curricular habla de pensar en ciclo y tramos por sobre los grados escolares. Pero algunas escuelas están aprovechando para dar un paso más y cambiar la identidad con que organizan a sus estudiantes.

En Canelones oeste, por ejemplo, la escuela N° 157 ya venía abordando el multigrado y ahora ajusta esa manera de trabajar por ciclos. Los niños de primero y segundo tiene clases juntos y las maestras ejercitan la labor colaborativa.

La inspectora Rosana Fuentes lo explica así: “La lógica va por romper los formatos clásico y tomar el multigrado, característico de las escuelas urbanas, para adaptarlo a las escuelas urbanas en las que participan muchos más alumnos. Eso supone pensar en ciclos, seguir la trayectoria de cada estudiante, trabajar en base a proyectos y otras acciones que ya venían haciéndose y ahora se afianzan”.