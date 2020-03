Resolución judicial ordena remate de Chevrolet Camarao

La subasta judicial de un vehículo, por parte del rematador Enrique Stajano Pereira, es una de las actividades que componen el mercado de remates de bienes para la próxima semana. El remate es sin base en dólares y al mejor postor.



El vehículo es un automóvil marca Chevrolet y modelo Camaro 2SS 2P.6.2. La unidad es Coupe, corresponde al año 2011 y está identificado como el padrón No. 554717 (Maldonado). La matrícula es B568664 y su motor es 1h1b9127814. Utiliza nafta como combustible.



Con referencia a los requisitos, el mejor postor deberá depositar la totalidad de su oferta una vez que finalice el remate. En el caso que supere las 40.000 Unidades Indexadas (UI), el pago debe realizarse mediante alguno de los medios autorizados por la ley nro. 19210. Serán de cargo del mejor postor también la comisión del rematador 10% más IVA, y del expediente el 2% por concepto de comisión sobre venta.



De acuerdo a la información del edicto, no se presentaron los títulos ni antecedentes del vehículo por lo que no se llevó a cabo estudio de la Oficina actuaria. Además, se desconoce la situación del vehículo respecto a deudas que lo puedan afectar. Por otra parte, la documentación a emitir no constituye documento hábil que lo permita empadronar. El expediente y los respectivos antecedentes se encuentran a disposición del público en la calle Pasaje de los Derecho Humanos 1309 (piso 3º), en el Centro.



El remate será el próximo miércoles 11 a la hora 15 en la calle Humberto I 4030, en el barrio Buceo. Por otras consultas sobre el estado del vehículo o acerca de otras condiciones, los interesados pueden comunicarse con el rematador Enrique Stajano al teléfono 2619 9465 o vía e-mail a stajanoe@gmail.com.