Ricardo Piñeyrúa fue invitado por el FA a lista municipal pero rechazó ofrecimiento

El profesor Ricardo Piñeyrúa, que hoy está al frente del programa La letra chica de TV Ciudad y del deportivo 13 a 0 de FM Del Sol, rechazó un lugar en la lista unitaria del Frente Amplio al municipio CH, encabezada por la exsenadora frenteamplista Ivonne Passada.

La coalición de izquierda difundió días atrás a través de su Unidad de Comunicación una convocatoria para el acto de lanzamiento de la hoja de votación, que se celebró el lunes 10, en un mensaje en el que Piñeyrúa era mencionado como uno de los integrantes junto con la cantante Diane Denoir y el exsubsecretario de Salud Miguel Fernández Galeano.

Sin embargo, Piñeyrúa dijo a El Observador que se trató de una propuesta que "por temas personales" no aceptó, por lo que actualmente no está en carrera para un cargo electivo.

En las elecciones de 2019, Piñeyrúa explicitó su respaldo a la candidatura de Daniel Martínez porque sentía que el Frente Amplio no tenía "asegurada una victoria electoral", como argumentó en una columna publicada el 10 de setiembre en Montevideo Portal, en la que repasó su vínculo con la coalición de izquierda, que se remonta a la fundación de esta fuerza política en 1971.

De cara a la segunda vuelta electoral, en noviembre entrevistó al candidato del Frente Amplio en vivo, a través de las redes sociales del socialista.

Pero a un mes de los comicios, hubo otro personaje público que sí competirá por un cargo electivo en los gobiernos departamentales.

La comunicadora Karina Vignola figura como tercera suplente de César Raimondo, el candidato herrerista a alcalde del Municipio E, que se postula con la lista 11E. Vignola contó a El Observador que la propuesta le llegó en febrero, antes de que se desencadenara la emergencia sanitaria por covid-19.

El candidato blanco y su sustituta tienen una amistad de años pero Vignola, que según aseguró nunca militó en política, demoró en aceptar la propuesta. "Me costó tomar la decisión. Sentía un poco por miedo, me preguntaba si no sería mucho para mí", explicó.

Sin embargo, el "amor por el barrio" terminó inclinando la balanza hacia el respaldo de la candidatura de su amigo, que pretende ser alcalde de La Blanqueada, Malvín, Carrasco, Buceo, Las Canteras y Punta Gorda. La comunicadora se crio en Malvín, el barrio en el que todavía vive y del que dice conocer sus necesidades.

Vignola aclaró que su vinculación con el Partido Nacional no es estrictamente política, sino que responde mucho más al trabajo social que desde la alcaldía puede hacer. Además dijo sentirse "muy identificada" con la labor de la senadora herrerista Gloria Rodríguez en esta materia, con quien se ha reunido varias veces desde que aceptó sumarse a la candidatura de Raimondo.

Jorge Seré candidato a alcalde

La candidatura del histórico golero de Nacional Jorge Seré para ser alcalde del municipio CH, en representación de la lista 404 del Partido Nacional, avivó a fines de julio la postergada campaña para las elecciones departamentales y municipales del 27 de setiembre.

A Seré lo convocó Martín Lema, el diputado nacionalista que preside la Cámara de Representantes y que es uno de los referentes del sector Aire Fresco. El futbolista retirado aceptó la propuesta luego de reunirse con Lema y Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia.

"Me plantearon todo lo que implica ser alcalde y me gustó el desafío. Me entusiasma la oportunidad de poder hacer cosas. Nos pasamos quejando de todas las cosas que se hacen mal. El día que podemos hacer algo, tenemos que estar", contó Seré a El Observador.

Por su parte, Lema aseguró que Seré siempre se mostró preocupado por mejorar lo que está al alcance. "Hay competencias que son directas de un alcalde y otras que no son directas. Él quiere ocuparse de los dos aspectos", dijo.

En las elecciones departamentales de 2015, Seré fue el tercer suplente del nacionalista Álvaro Garcé, candidato a intendente de Montevideo por el Partido de la Concertación.