Richard Read: resolución del FA sobre Sendic es "producto del año electoral"

El xdirigente de la de Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (Foeb), Richard Read, aseguró que la resolución del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio sobre Raúl Sendic es "producto de que se entra en un año electoral y lo ven como un pianta votos".

A comienzos de diciembre, el organismo frenteamplista se pronunció sobre 17 casos que rozaban los límites éticos. Sobre el exvicepresidente el TCP entendió que tuvo "un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", lo que "comprometía su responsabilidad ética y política", pero para Read el dictamen se debió a que ven a Sendic "como un pianta votos". "El descreimiento está ahí, se les fue el tiempo", opinó en entrevista con Montevideo Portal.

Por esta y otras cuestiones, Read dijo que, aunque sigue siendo frenteamplista, no se siente identificado con el Frente Amplio que representa este gobierno. "Hay una dicotomía entre lo que la sociedad observa y una cúpula de dirigentes que viven en una burbuja", aseguró. A modo de ejemplo, planteó el caso del tabacalero reprimido en Artigas en noviembre y la posterior divulgación de sus antecedentes por parte del Ministerio del Interior. "No tuvieron autocrítica. Si no reconocés y tapás todo con un balde de bosta, queda una cosa enorme hasta el día de hoy", manifestó.

Quien encabezaba la Foeb hasta fines de noviembre se mostró crítico, además, con la forma en que el gobierno encabezado por el presidente Vázquez abordó la "concepción frenteamplista". En este sentido dijo que "sigue habiendo" "explotación", "desigualdad", inequidad", una "educacion jodida", y que "colapsaron muchísimos sanatorios".

En diálogo con Montevideo Portal, Read también discrepó con la última propuesta del Frente Amplio en materia de seguridad, que se borren los antecedentes de los menores cuando cumplen la mayoría de edad. "Un botija de 16 o 17 años que te mete un cuetazo y te limpia, en el mundo de hoy, ese gurí no es como en los años 50... Y puede ser una víctima del sistema, pero es más víctima la víctima", opinó.

A su vez, Read mostró su distanciamiento del PIT-CNT. Al ser consultado sobre si creía que la central obrera perdió "independencia de clase", dijo que sí, y usó como ejemplo el enfrentamiento en Artigas entre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el sindicalista tabacalero. "Yo lo traspongo al 93 o al 97, con gobiernos blancos y colorados. ¿Qué hubiera pasado? Le caminábamos por el lomo", aseguró a Montevideo Portal.