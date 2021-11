Ridley Scott culpó a los millennials por el fracaso de su última película: "Fueron criados con sus malditos celulares"

El último duelo no tiene el éxito que se esperaba y su director señaló a quiénes son, a su juicio, los responsables: los millennials.

Ridley Scott, director de películas como Blade Runner, Alien y Gladiador, se refirió a la baja recaudación que su último filme está teniendo en los cines en una entrevista con Marc Maron para el podcast WTF. “Creo que se reduce a lo que tenemos ahora, que son audiencias que fueron criadas con sus malditos celulares. Los millennials que no quieren aprender nada a menos que se los enseñes en el teléfono”, aseguró el cineasta.

La película, que contó con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, viene recaudando 27 millones a nivel mundial desde su estreno en octubre. Pero Scott aseguró que el fracaso en taquilla de El último duelo no tiene que ver con Walt Disney Studios Motion Pictures, encargada de la distribución, ni con la propia la historia, que considera “excelente”. Para el cineasta de 83 años simplemente, no se puede “tener victorias todo el tiempo”.

La película es un drama histórico que cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges (Matt Damon) y el escudero Jacques LeGris (Adam Driver), luego de que este último fuera acusado de violar a la esposa del caballero, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer).

La historia, contada desde los tres puntos de vista de los protagonistas fue guionada por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener, basándose en el libro The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France, de Eric Jager.

“Todos pensamos que era un guión estupendo y lo hicimos. No puedes ganar todo el tiempo. Nunca me arrepiento de ninguna película que haya hecho. Nada. Aprendí muy temprano que debes ser tu propio crítico. La única cosa sobre la que deberías tener una opinión es sobre lo que acabas de hacer. Aléjate. Asegúrate de estar feliz. Y no mires atrás. Así soy yo”, concluyó.