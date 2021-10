Riquelme se cruzó con Chatruc al aire: "Si fuiste jugador de fútbol hablemos como jugadores"

El líder del Consejo de Fútbol de Boca Juniors Juan Román Riquelme se enfrentó con el exfutbolista José Chatruc, hoy periodista en TyC Sports un día después de la derrota del xeneize contra River Plate por la Liga Profesional de Argentina.

Riquelme se mostró molesto cuando Chatruc le preguntó si Sebastián Battaglia fue un entrenador designado en forma interina o a largo plazo: "Nosotros pensamos en el próximo partido José, vos cuando eras futbolista pensabas igual, no sabías si a fin de año ibas a seguir en un club o no. Vos eras jugador de fútbol, por eso me extraña que me hagas esa pregunta. Me extraña que me hagas esa pregunta", le remarcó.

"Dejame terminar", le replicó cuando entraron en un intercambio y en un momento. Riquelme enfatizó que Battaglia nunca fue nombrado en forma interina a lo que Chatruc le respondió: "Eso está bueno" y el exnúmero 10 de Boca fue por más: "¿Cómo que eso está bueno? Esta es su casa. Está más que claro que apostamos a él, sino no lo hubiésemos puesto".

La entrevista siguió y Riquelme recordó los enfrentamientos de Boca Juniors contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores diciendo: "Le ganamos los dos partidos a Mineiro, al cuco de la Copa Libertadores. No es fácil jugar con Mineiro, le ha clavado goles a varios equipos y nosotros le ganamos los dos partidos". Ambos encuentros, correspondientes a los octavos de final del principal certamen continental, terminaron 0 a 0 y Mineiro avanzó al imponerse 3-1 por penales. En ambos encuentros a Boca le anularon un gol por intervención del VAR en jugadas muy finas.

AFP

Ostojich en el polémico Boca-Atlético Mineiro

Chatruc lo interrumpió y le dijo: "No oficialmente. Los partidos los ganó Mineiro". Ahí Riquelme pasó del "José" al "Chatruc" para referirse a su interlocutor: "¿Cómo oficialmente Chatruc? Hablemos en serio, fuiste jugador de fútbol. Si fuiste jugador de fútbol hablemos como jugadores, si querés hacer de periodista y querés pelear conmigo no me parece lindo. No seas malo, los dos partidos los ganamos. No me dejás hablar".

Chatruc terminó pidiendo perdón por la interrupción. "Yo no me quejo de nada, ayer nos ganaron bien, pero el gol en cancha de Boca fue gol, dejémonos de joder. Me extraña que un futbolista diga eso. Fue gol acá y fue gol en Brasil, cuando no te dejan ganar es así".