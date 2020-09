Rivera: colorados defienden su feudo para alcanzar 30 años seguidos de gestión

Esta nota forma parte de un especial sobre las elecciones departamentales. Para leer el resto de los contenidos que se irán publicando durante la semana, hacé click acá.

La debacle electoral del Partido Colorado tiene a Rivera como el único sobreviviente. Desde el retorno de la democracia, los colorados gobernaron el departamento prácticamente sin interrupciones -entre 1990 y 1995 lo hicieron los blancos-, y tienen desde el año 2000 una tríada liderada por Tabaré Viera que veinte años después mantiene su liderazgo y busca este 27 de setiembre romper un nuevo récord con su votación.

La última encuesta de Opción ratificó el favoritismo de los colorados con una intención de voto de 53%, mientras que los blancos reciben 19%, el Frente Amplio un 9% y Cabildo Abierto 4%. Los números reflejan una variación importante respecto a lo que ocurrió un año atrás en las elecciones nacionales, cuando el departamento quedó partido en cuatro tras el surgimiento con mucha fuerza de Cabildo Abierto.

En 2015 fue Marne Osorio el que venció por el Partido Colorado con el 56%, el FA y el PN recibieron 19% cada uno, mientras que los votos en blanco alcanzaron el 6%.

Para estas elecciones departamentales, el partido liderado por Guido Manini Ríos perdió peso y –en palabras del senador Tabaré Viera, el primer intendente en ser reelecto en la historia (2000-2005 y 2005-2010)– los riverenses apostarán por la opción que les da “garantías”.

El favorito es el contador Richard Sander, un exdiputado que se desempeñó como director de Hacienda en la primera administración de Viera, ocupó la secretaría general en el último período de Marne Osorio (2015-2020) y también fue intendente de forma interina.

El eslogan de campaña es “la garantía se renueva”, según Viera para reflejar que el equipo de Sander cumple con las promesas de campaña, y terminó la gestión de Osorio con más de un 80% de aprobación.

El énfasis ha estado puesto en las obras realizadas, la modernización de la gestión y el aumento en la iluminación. Pasamos de 3.000 lamparitas a 14.000 en todo el departamento”, señaló y destacó que las propuestas para este período están enfocadas principalmente en crear un sitio de disposición final de residuos, mejorar la clasificación de la basura a través de beneficios fiscales, y continuar brindando soluciones habitacionales en los barrios más deprimidos.

En la interna colorada, también competirán Mauricio González de la lista 123 y José “Paco” Montejo por la 600. Los blancos irán con el médico Ricardo Araújo, el coronel retirado Milton Machado –actual director de Pasos de Frontera– y el doctor Pablo Saravia. En tanto, el Frente Amplio postula a Mártires Etchechury Pereira y Aida González, Cabildo Abierto a Carlos María Laguzzi y Jorge Darío Díaz por la Unidad Popular.

El departamento tiene 89.027 habilitados para votar y cuenta con tres municipios: Minas de Corrales y Tranqueras que están gobernados por el Partido Colorado, y Vichadero al mando del Partido Nacional.

En Tranqueras hay un postulante que sobresale. Se trata de Yocemar Marino Lovatto, que apoya a Mauricio González y es conocido en todo el país como “Maneco”.

El empresario productor de sandías se hizo conocido durante la campaña electoral luego que un jingle que lo postulaba se viralizara. “Votá al Maneco, que tiene el poder, votá al Maneco, porque es el mejor, votá al Maneco, es un trabajador, votá al Maneco, que eso es lo mejor”, canta la voz.

Menos Sander, este jueves todos los candidatos firmaron un documento para el día de las elecciones en el que se comprometieron a reducir los delegados en los locales de votación para minimizar riesgos sanitarios; no concentrar personas en locales partidarios; exhortar a cumplir los protocolos del MSP; rechazar la práctica de acarreo de personas que no sean de estricta necesidad y no realizar festejos luego del escrutinio.