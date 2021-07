Robert Silva pidió al sindicato de maestros que revea los paros y advierte por alimentación escolar del lunes

El presidente del Codicen, Robert Silva, lamentó la medida de paro que anunció el sindicato de maestros para el próximo lunes por la agresión a una docente en Montevideo. Afirmó que "condena" el hecho pero pidió encontrar "juntos, otros caminos de solución". Además advirtió que se afectan los comedores escolares y quedan "miles" de alumnos "sin comer".

"Lo lamentamos profundamente", dijo Silva a Subrayado (canal 10) sobre el paro convocado. "Creo que es una medida que afecta a los que menos tienen. Además en un día tan significativo donde volvemos a la presencialidad plena en el 100% de los centros de Primaria. Alentamos, le pedimos al sindicato: busquemos otra manera, no con el paro. Porque con el paro afectamos a los chiquilines".

Silva añadió que, "como si eso fuera poco, ya lo hemos venido insistiendo, se afectan los comedores escolares. Y quedan miles sin comer. Entonces, (hacemos) el pedido de reflexión".

Una maestra fue agredida por una madre en la escuela 179 de Punta de Rieles en la mañana de este viernes. A raíz del hecho, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) resolvió realizar un paro de 24 horas el próximo lunes.

El jerarca expresó: "Condenamos el hecho, apoyamos a la maestra, apoyamos al magisterio nacional, pero le pedimos que encontremos juntos otros caminos de solución, distintos al paro".

El peso de la Justicia

Silva afirmó que la agresión ocurrida este viernes se trata de una situación "absolutamente condenable" y "repudiable". "Cualquier agresión a cualquier persona es condenable, pero cuando se trata de una maestra, muchísimo más. Las maestras son en nuestro Uruguay el símbolo de la construcción de ciudadanía de la educación pública, de la educación gratuita", añadió.

En ese sentido, pidió "que todo el peso de la Justicia se haga valer". "Y ojalá que este hecho sea usado como ejemplo en lo que corresponda desde el punto de vista de la Justicia para que no vuelva a acontecer. Porque en definitiva estamos dando un mensaje muy negativo. Primero, en la convivencia social. Las diferencias que puedan existir entre las personas no se solucionan con agresiones personales, pero muchísimo menos contra una maestra".

Por último, sostuvo que se trata de un "hecho aislado, pero no porque sea aislado, no lo tenemos que condenar. Y condenar con fuerza, decir que estas cosas no pueden pasar y que cuando pasan, deban ser sancionados como corresponde", apuntó.