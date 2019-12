Rodrigo Ferrés: el testigo del inicio de Lacalle en la política que será prosecretario de la Presidencia

Luis Lacalle Pou contó varias veces que su vida política tiene fecha de inicio: lo decidió el 17 de marzo de 1997 y Rodrigo Ferres, su amigo que ahora lo acompañará en el gobierno como prosecretario de la Presidencia, fue testigo.

En entrevista con el Portal Ecos publicada el 29 de enero, Lacalle Pou contó que ese día, a la una y media de la mañana, estaba en el campo en Cerro Colorado con su amigo Rodrigo. "Estaba terminando mi carrera de abogado. Las opciones eran irme a estudiar a Estados Unidos o España, o ingresar en la política de lleno. Y ahí tomamos una decisión con Rodrigo, de la que siempre nos acordamos mucho. Dijimos “vamos a canalizar con un fin estas ganas”. Tenía una rebeldía que empezaba a ser más positiva que negativa. Y, obviamente, estaba la vocación de servicio ahí. Y la “embestida baguala” también fue un empujón. En el sentido de rebelarme también contra ella".

En otra entrevista, publicada en la web del Partido Nacional en la que hablaron varios amigos de Lacalle Pou, Férres contó más detalles de esa noche. "Tengo la foto. Habíamos ido a estudiar y estábamos haciendo un asado mano a mano y tomando vino en caja. Me llamó la atención que no dijo `quiero dedicarme a la política`. Dijo `me voy a dedicar a la política`", recordó.

Ambos fueron compañeros de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, son de la generación que ingresó en 1993.

Enseguida que egresaron, Ferrés se vinculó políticamente al Partido Nacional. Primero ayudó a Lacalle Pou cuando en 1998 su madre, Julia Pou, fundó la lista 400 en Montevideo y Canelones. "Luis y yo alquilamos y arreglamos el local de 18 de Julio y Martín C. Martínez. Limpiamos y compramos los muebles y la computadora", recordó Ferrés. Luego, sustituyó a su amigo –cuando éste salió diputado en 1999– en la tarea de coordinar la agenda de Julia Pou.

Leonardo Carreño

Académicamente, Ferrés cursó un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Navarra, en España. Trabaja como docente en la Universidad Católica en esa disciplina. Además de Derecho Administrativo, también se especializó en Regulación Económica y Proyectos de Participación Público Privada y es director del Centro de Estudios del Partido Nacional.

Entre otras actividades profesionales que desarrolló, asesoró al fallecido abogado Daniel Ferrere en el proyecto de reforma del Estsado que le encomendó el Estado, entre febrero y julio de 2010; fue abogado y consultor en PricewaterhouseCoopers entre mayo de 2004 y noviembre de 2007; y consultor del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de Fortalecimiento Institucional de Administraciones Públicas.

Durante la campaña, primero Lacalle Pou lo puso al frente del equipo de asesores del área de Administración Pública y Transparencia, y luego le encomendó la tarea de la redacción de la ley de urgente consideración que será la primera tarea del gobierno que asumirá el 1 de marzo, al que gustan llamar “ley ómnibus”, que contará con entre 300 y 500 artículos y abarcará gran parte de los temas contemplados en el programa de gobierno.