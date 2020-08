Rondán a Raffo: "Aunque seas economista, joven, hermosa, ¿sabés qué no vas a ser? Intendenta"

La candidata multicolor a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, y la edila frenteamplista Glenda Rondán protagonizaron un cruce este domingo en Polémica en el Bar.

Luego de que Raffo y Rondán debatieran sobre si hay más o menos asentamientos que hace unos años, la edila, que apoya la candidatura de Álvaro Villar, le recomendó a la economista que visitara la plaza de Casavalle, el centro Sacude y el teatro de verano de Marconi.

“Yo me doy cuenta que la gente que está a tu alrededor hay cosas que no te contó y las tenés que saber. Tenés que saber que en carnaval a Marconi van todos los primeros premios, van los vecinos y no pasa nada de noche. Tenés que saber que Sacude…”, dijo Rondán.

“¿Me estás dando clase de lo que tengo que saber?”, respondió Raffo interrumpiendo el discurso de Rondán. A lo que ella le contestó: "No te estoy dando clase porque yo soy muy respetuosa".”No parece que lo fueras conmigo”, retrucó Raffo.

"Me duele mucho que en lugares donde yo vengo trabajando hace 30 años se diga que son lugares olvidados. Eso me duele. Es una cosa personal de Glenda Rondán. Porque no es así. Te pido que vayas y que veas. No estoy estoy faltando el respeto de ninguna manera”, explicó la edila.

Segundos después, Rondán dirigió la discusión hacia el tema de la basura en Montevideo. "Es cierto. Hay mucha basura, pero antes había mucha más. O a lo mejor ahora te dio por ir al norte de Av. Italia". Si fuiste al norte de Av. Italia, entonces viste más basura".

El conductor del programa Jorge Piñeyrúa intervino para darle la palabra a la candidata y así ordenar la discusión. "Pará, dejá a Laura que le tiraste un viaje bárbaro", comentó.

"Del mismo modo que a lo largo de la campaña electoral no voy a contestar agresiones ni agravios de los candidatos, menos lo voy a contestar de alguien que tampoco se está postulando a la intendencia. Yo estoy muy tranquila con el trabajo que hago", contestó Raffo, sin responderle a la edila.

Aprovechando su última participación y enojada con que Raffo se refirió a ella como “alguien”, Rondán atacó nuevamente. "¿Alguien? Yo soy Glenda Rondán. Fui dos veces diputada, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, edila por dos períodos. Tú me estás agraviando a mí y me estás faltando el respeto. Me acabas de faltar el respeto. Es muy triste que una mujer no maneje los códigos de la política. Yo no me dejo faltar el respeto. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa, ¿sabés qué no vas a ser? Intendenta, eso no vas a ser", dijo.