Rossi, otra vez increpado por vecinos: "¿No tienen vergüenza de entregar al país?"

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, fue increpado por vecinos de Florida durante una audiencia pública en la que se hicieron presentes integrantes del gobierno para exponer detalles y contestar preguntas sobre la construcción de la nueva vía férrea que conectará Montevideo con el centro del país.

"Yo los vi trabajar, los vi cómo operan", le gritó un hombre, cuando el secretario de Estado se disponía a sentarse entre el público para escuchar la exposición de Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, y la del subsecretario de su cartera, Jorge Setelich.

Según consignó este viernes La Diaria, los incidentes ocurrieron en la sede de la Sociedad de Productores de Leche del departamento de Florida. El hombre siguió a Rossi hasta su asiento -sin dejar de gritarle- cuando fue interceptado por uno de los guardias que protegían al jerarca. "¿Qué me trancás?", desafió el vecino al hombre que le puso una silla de plástico por delante.

En ese momento, se acercó una mujer, y Rossi apartó al guardia para sentarse mirando a ambos. "¿No tienen vergüenza? ¿No tienen vergüenza de entregar el país?", le espetó la mujer, haciendo referencia al contrato que acordó el gobierno con la empresa finlandesa UPM para instalar a la tercera planta de celulosa del país en las cercanías de Paso de los Toros (Tacuarembó). El acuerdo tiene como exigencia, entre otras contrapartidas, la inversión de US$ 800 millones para la construcción de 273 kilómetros de vía férrera que conectarán la planta con el puerto de la capital.

Sobre esa obra también se manifestaron en contra algunos vecinos durante la reunión abierta de este jueves. Una de los que tomaron el micrófono fue una mujer que se presentó como Blanca Olivera, y que aseguró que había reunido 1.400 firmas que se oponían a que las vías pasen por la ciudad floridense de Sarandí Grande sin que se haga ninguna contemplación.

Olivera dijo que llevó las firmas a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a autoridades de UPM, pero que no fueron recibidas. "Hicieron un bypass para Mercedes pero para Sarandí Grande se preocuparon por la zona productiva (...), quiero que me respondan a eso, porque tenemos derechos como ciudadanos", dijo la vecina, elevando la voz.

En rueda de prensa, Rossi contestó a ese reclamo. "Es una realidad con la que tenemos que tratar de convivir y tratar de superarla. No se puede superar en un 100%, porque no se puede construir otra traza de ferrocarril absolutamente nueva. En muchos casos estos intercambios y el estudio que se está haciendo nos van a permitir solucionar algunos de los problemas”, dijo el ministro, según difundió La Diaria.

Rossi agregó que, de todos modos, eso no significa que no se escuchen las críticas. “Todo esto no cae en saco roto. Es parte del material de trabajo para tomar las decisiones que favorezcan al conjunto de la sociedad", aseguró, y luego fue interrumpido por otros vecinos, que volvieron a increparlo.

El 16 de diciembre, en Colonia y por motivos distintos, el ministro de Transporte tuvo otra confrontación con vecinos. Ese viernes, Rossi había visitado el puente de Carmelo, que hasta el día de hoy se encuentra fuera de servicio, luego de recibir el impacto de dos barcos que estaban destinados a desguace y que fueron arrastrados por la corriente; las autoridades, en respuesta, se vieron obligadas a emplear botes de la Prefectura para que la gente pudiera cruzar, pero esa solución no fue satisfactoria para todos.

Los vecinos le achacaron al ministro haber llegado tarde a dar respuestas, dado que varias personas habían quedado aisladas y sin posibilidad de transportarse de un lado al otro del arroyo Las Vacas, por donde se accede a la ciudad.