El tren para UPM 2 costará US$ 800 millones y se empezará a construir en enero

El gobierno abrió este martes el sobre que contenía la oferta del consorcio Vía Central –integrado por Saceem, Berkes y capitales españoles y franceses– para la construcción de 273 kilómetros de vía férrea entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros. El Poder Ejecutivo prevé iniciar en enero de 2019 la obra clave para la instalación de una nueva planta de UPM.

El proyecto ferroviario se estima en US$ 800 millones y es impugnado por Acciona, una empresa descartada de la licitación y que ya presentó un recurso administrativo.

Diego Pini, jerarca de la empresa que quedó por el camino, asistió a la evento de la apertura y dijo en rueda de prensa que la oferta de Acciona era 8,3% más barata que la que hoy tiene el visto bueno del gobierno, es decir, US$ 168 millones menos. “La oferta del grupo Acciona es la mejor calificada técnicamente y sensiblemente más barata”, aseguró Pini, que es el director para América Latina de la constructora. “Ejerceremos todas nuestras acciones para hacer valer nuestro derecho”, agregó el empresario.

Acciona fue descalificada, según sus representantes, por no cumplir con un requisito que no estaba contemplado en el pliego original: la autorización de su casa matriz. “Por lo tanto, hemos sido descalificados injustamente, (porque) no era un requisito excluyente”, dijo Pini, y agregó que presentaron documentación que contradecía esa observación.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, no quiso responder públicamente sobre estas objeciones ni sobre la posición de Acciona, aunque aseguró que el recurso presentado “no tiene efecto suspensivo” sobre las obras del grupo Vía Central.

Pini afirmó que a su entender se realizó "una interpretación torcida de las bases", e insistió en que el respaldo de la casa matriz fue documentado debidamente. Acciona ya presentó un recurso administrativo de tipo jerárquico contra el Poder Ejecutivo, y además analiza realizar otros movimientos “en los ámbitos nacionales e internacionales”.

Por otra parte, Rossi advirtió que todavía restan superarse etapas en el proceso de evaluación del proyecto del Ferrocarril Central del consorcio que sigue en carrera, como la aprobación del Tribunal de Cuentas de la República, y el análisis de una consultora externa contratada por el gobierno.

Rossi sostuvo también que se trata de “una obra muy ambiciosa y exigente” para el gobierno, que no solo contempla la obra ferroviaria propiamente dicha, sino también otras aledañas como la construcción de paradas, estaciones, señalización y medidas de seguridad. Todo esto es parte de la infraestructura fundamental para la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM en el centro del país.

Consultado por la inquietud de los vecinos del barrio Capurro (Montevideo), a quienes se les expropiará de sus viviendas puesto que se proyecta un trazado por donde hoy hay varias propiedades particulares, el ministro dijo que "en realidad son entusiastas del proyecto", y que se continúa trabajando para otorgarles "satisfacción".