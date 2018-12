Vecinos de Carmelo confrontaron a Rossi por la rotura del puente giratorio

Tras la rotura del emblemático puente que permite la entrada a Carmelo, el ministro de Transporte y Obras públicas, Víctor Rossi, visitó la ciudad para evaluar los daños. Sin embargo, luego de hablar con vecinos y autoridades de la zona recibió los insultos de un grupo de personas que se acercó al puente para manifestar su descontento.

El malestar surge porque se trata de una situación que para muchos de los vecinos era previsible y sobre la que ya se había alertado en numerosas ocasiones. Los vecinos le achacaron al ministro haber llegado tarde a dar respuestas, dado que varias personas quedaron aisladas y sin posibilidad transportarse de un lado al otro del arroyo Las Vacas, que divide la ciudad, desde la mañana del sábado.

"Alguien va a pagar", dijo el Ministro de Transporte Víctor Rossi

"Acá pasó algo que no estaba en ningún plan", dijo Rossi tras ser cuestionado por Carmelo Portal y agregó: "Este tema nos preocupó tanto que hasta tenemos en la ley de Rendición de Cuentas un artículo para tratar de abordar esa concentración de chatarra que se había dado en la zona de Maffoni (ex astillero). Lamentablemente la ley entra en vigencia el 1º de enero y esto sucedió unos días antes".

"Yo estoy acá porque me siento responsable", sostuvo. "Alguien va a pagar por esta responsabilidad, porque no se puede salir impune generando situaciones de riesgo para toda la población y después no aparecer por ningún lado; y acá asumo mi responsabilidad", finalizó.

Los barcos abandonados son un problema de larga data en varios puntos del país –incluso en el Puerto de Montevideo. Al fundirse o cerrar las empresas que los utilizan suele suceder que queden abandonados.

Los procesos legales en que quedan envueltos impiden al Estado hacerse cargo de las naves en el corto plazo. Desarmarlas para vender sus partes tampoco parece ser un negocio atractivo y muchas veces extraerlas supone un costo alto que nadie quiere asumir. Los barcos terminan entonces convirtiéndose en chatarra que contamina los cauces con aceites y combustibles.

Carmelo dividido

Según informó Teledoce, el único tránsito que se permite sobre el puente es peatonal y para entre cinco y 10 personas. La rotura del puente dejó dividida a la ciudad e impide a quienes viven del lado del barrio Centenario llegar a Carmelo dado que el puente es la única vía de acceso rápido para vehículos.

Como consecuencia del siniestro ocurrido en el puente giratorio de Carmelo, estamos realizando traslados de personas para cruzar ambas márgenes del Arroyo. pic.twitter.com/MYs9UqKqQJ — Armada Uruguay (@Armada_Uruguay) 15 de diciembre de 2018

La Armada trabajó este fin de semana para trasladar a personas de un lado al otro del arroyo. Según dijo Rossi, se está preparando una balsa para facilitar la comunicación de orilla a orilla.

Tres embarcaciones impactaron en puente giratorio de Carmelo. pic.twitter.com/pGot2cX0BS — C.W.33 RADIO FLORIDA (@exitorama) 15 de diciembre de 2018

"Se está intentando disminuir las tensiones en el puente, porque (los pesqueros) están apoyados sobre él. Además, están haciendo revisiones y reforzando las amarradas de ocho buques más que están en esa zona", dijo a EFE Marcelo Etchevers, vocero de la Armada.

El Puente de Carmelo –que data de 1912– es el primer puente giratorio de América del Sur y el único en Uruguay.