Ruglio habló de la enfermedad de Morena y sobre cómo convenció al Indio Olivera para ocupar su puesto

Ignacio Ruglio habló sobre la enfermedad de Fernando Morena y cómo convenció a Walter "Indio" Olivera para que ocupara el cargo de director de relaciones institucionales en lugar del goleador histórico de la institución.

"Cuando Fernando se enfermó y tuvo que dejar su puesto en Peñarol, se lo fui a ofrecer al Indio" dijo Ruglio en Tirando Paredes de 1010 Am. Agregó que Olivera le respondió feliz por el llamado y que "sería mi sueño volver al club porque me estoy apagando en mi casa", pero "no puedo agarrar el cargo de Fernando porque lo adoro".

Fernando Morena y Walter Olivera en un foto de archivo

Para convencerlo Ruglio contó que le dijo a Olivera que no le estaba sacando el cargo a nadie: "Fernando no puede venir por razones de salud y si pudiera decir a quien quiere ahí, iba a decir al Indio. Si Fernando estuviera bien, seguía acá", agregó.

Indicó el presidente aurinegro que más allá del nombre del cargo, a Olivera se lo ofreció "porque es el viejo sabio de la tribu que cuando las cosas están mal pone la voz de calma y cuando están bien todos le van a hacer chistes".

Olivera regresó al club en diciembre último para integrarse al área deportiva junto a Pablo Bengoechea y Pablo Cedrés. También fue nombrado Darío Rodríguez como ayudante técnico de Mauricio Larriera, para llevar a los hechos la frase "quiero llenar a Peñarol de Peñarol" que manifestó el presidente en su momento.