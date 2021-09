Ruperto de festejo

Es el autor de Pateando Lunas, un libro escrito hace casi 30 años, cuando las nenas no jugaban al fútbol y que, aun así tiene a una gran futbolera de protagonista. Es el creador del Sapo Ruperto, otro clásico de las infancias de los adultos que hoy somos padres. Y es también, entre otras muchas cosas, el padre de Ruperto Rocanrol, un clásico de vacaciones con buena música y entretenimiento no solo para los chicos, sino para quienes acompañamos.

Él es Roy Berocay y acá va un intercambio que mantuvimos previo a las vacaciones de primavera que lo tendrá con su banda en Plaza Mateo (entradas agotadas) y el 31 de octubre en la Zitarrosa, celebrando el 30 aniversario del libro Ruperto de terror.

¿Qué has aprendido de tus hijos al trabajar con ellos y qué creés que ellos aprendieron de ti?

Trabajar con mis hijos en una banda musical, hace que exista, desde siempre, una conexión que es difícil de lograr con otras personas. En mi caso, siempre estoy aprendiendo de ellos porque son mejores músicos que yo. Entonces, lo que me generan es una obligación de estar siempre a la altura, de no quedarme, de practicar y prepararme para no quedar rezagado. Me han enseñado a ser más abierto en cuanto a los géneros y la búsqueda de nuevos sonidos. Creo que de mi parte han aprendido que hacer música en una banda es algo muy exigente y que requiere asumir responsabilidades, que es bueno organizarse, llegar a tiempo a los ensayos, estar siempre buscando llegar a un mejor sonido, un mejor espectáculo, a arriesgar (yo soy más de tirarme de cabeza al agua sin pensar demasiado cuando tengo una idea), de tener siempre determinada actitud abierta con el público.

¿En qué te inspirás para componer para Ruperto Rocanrol?

Una canción es una canción, sea para adultos o niños. En el caso de Ruperto Rocanrol, no reducimos el nivel, ni la complejidad musical, porque sea para niños. Hacemos música que, con otras letras, podría ser para adultos. En ese caso, la música, las melodías van surgiendo siempre y voy guardando fragmentos en la computadora, en el celular. Puedo ir manejando y parar para tararear en el celular una melodía que se me ocurrió. Después, a la hora de hacer una canción para Ruperto Rocanrol, pienso en una temática que genere cierta identificación en los niños, los miedos, la escuela, los juegos, personajes de cuentos, situaciones graciosas, buscando generar cierta complicidad con ellos.

Hace 30 años estás con este proyecto. ¿Han cambiado los niños? ¿La forma de entretenerse? ¿Sus temáticas de interés?

En realidad, hace 30 años que estoy con los libros y más tiempo con la música en general. Con Ruperto Rocanrol específicamente llevamos doce años. Pero en una u otra área hay cosas que cambiaron y cosas que permanecen. Los temas que le generan interés a los niños son más o menos los mismos, también sus preocupaciones. Hay un cambio sí, en cuanto a la velocidad con que captan las cosas. Las niñas y los niños actuales son más rápidos mentalmente, captan con más velocidad los detalles, pero también se aburren más fácilmente y eso hace que el esfuerzo por captar y mantener su atención sea mayor.

Escribiste Pateando Lunas cuando las nenas no jugaban al fútbol (¡estaba mal visto!) ¿Qué valor cobra este libro hoy y qué comentarios o devoluciones te han dado al respecto?

Me sería imposible reseñar la cantidad de comentarios que he recibido y sigo recibiendo desde hace 30 años sobre Pateando lunas. La enorme cantidad de mujeres, ya con hijos, que me dicen que ese libro les abrió la puerta a muchas cosas, que las ayudó a cambiar. Es muy emocionante eso y visto a la distancia me es difícil cuantificar o darle un valor a todo eso. Para mí no ha sido otra cosa más que una alegría y emoción casi constante y año tras año, sigue siendo mi libro más vendido y comentando. Lo cual también me hace pensar que quizá, algunas cosas no cambiaron tanto como deberían.

