Rusia y Ucrania: quién es Marina Ovsyannikova, la periodista que desafió al Kremlin en uno de los canales de TV más populares de Rusia

"Está en nuestras manos tomar las calles, no tener miedo. No pueden encarcelarnos a todos". Marina Ovsyannikova se muestra tajante en el último video que postéo en sus redes sociales, un alegato de poco más de un minuto contra la guerra de Ucrania, un día antes de ser detenida en Rusia.

Marina Ovsyannikova La periodista Marina Ovsyannikova es editora de Canal 1 y antes de ser detenida grabó un video para redes.

Esta periodista rusa se hizo conocida el lunes, cuando irrumpió en mitad de un programa de noticias Vremya (Tiempo) del Canal 1, uno de los más populares del país y controlado por el Kremlin, sosteniendo un cartel con un mensaje claramente visible: "No a la guerra, paren la guerra, no crean en la propaganda, les están mintiendo".

El Canal 1 juega un papel crucial en los mensajes de los medios del Kremlin. Es el segundo más popular de Rusia y millones de personas ven el programa en cuestión.

Ovsyannikova apareció este martes ante un juzgado ruso y está acusada de "organizar un evento público sin autorización".

Si es declarada culpable, podría enfrentar una multa o hasta 10 días de cárcel.

Una imagen en la que aparece Ovsyannikova en la corte junto al abogado Anton Gashinsky circuló ampliamente en los medios rusos.

El Canal 1 anunció que estaba realizando una auditoría interna sobre lo ocurrido.

"En la transmisión en vivo del programa Vremya, hubo un incidente con un extraño en el marco. Se está realizando un control interno", dijo el servicio de prensa del canal en un comunicado.

Vitaliy Shevchenko, periodista de BBC Monitoring, una sección que se encarga de cubrir los medios de comunicación del mundo, comenta que en el Canal 1 "no hay lugar para desviarse de la línea del partido" de Gobierno.

Así, destaca Shevchenko, cuando Marina Ovsyannikova corrió al plató detrás de la presentadora de noticias en horario de máxima audiencia, blandiendo un cartel que decía "¡Alto a la guerra!", "fue un momento sin precedentes de disidencia contra el Kremlin que llegó a las salas de estar de todo el país".

El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov calificó las acciones de la periodista de "vandalismo".

Una mujer "enfocada en sus objetivos" y "dulce"

La protesta de Marina Ovsyannikova es extraordinaria en más de un sentido.

Para empezar, los televidentes del Canal 1 ni siquiera están acostumbrados a escuchar la palabra "guerra" utilizada para describir la invasión rusa de Ucrania. El gobierno ha ordenado a los medios que lo llamen una "operación militar especial" lanzada para "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania.

Además, esta protesta pudieron verla los partidarios de Putin, ya que la mayoría de los rusos usan la televisión estatal como su principal fuente para informase en lugar de los sitios webs independientes, cada vez más mermados, o las redes sociales.

Casi 15.000 manifestantes contra la guerra han sido detenidos desde que comenzó la invasión, según el sitio web Ovd-info. Ninguno de ellos ha llegado a tantos hogares de Rusia como lo hizo Ovsyannikova con apenas unos segundos en antena.

BBC habló con dos personas que conocen a Marina Ovsyannikova.

Zhdan Tikhonov trabajó en la Compañía Estatal de Radiodifusión y Televisión y recuerda a Ovsyannikova cuando era estudiante hace 25 años. De ese tiempo, dice que "ella estaba muy enfocada en sus objetivos. No podía hacer mucho en ese entonces, pero quería lograr cosas".

"Pude ver que quería lograr algo, crecer en esta profesión (el periodismo)", dijo a BBC. Y añadió: "No conocía su posición política, pero es un hecho que existen personas con tales opiniones. No me sorprende. Las personas son diferentes y tienen opiniones diferentes, tienen derecho a tener opiniones diferentes".

Otra persona cercana dijo que Marina es una "mujer dulce y agradable. Creo que cualquiera de sus amigos lo diría".

Horas desaparecida tras la protesta

Antes de aparecer en la corte, los abogados de Ovsyannikova, editora de Canal 1, habían denunciado su desaparición tras estar buscándola toda la noche, sin éxito.

"Los abogados no pudieron acceder a ella", dijo la abogada Anastasia Kostanova a la BBC, y aseguró que en ese tiempo tampoco atendió su teléfono. "Esto significa que la están escondiendo de los abogados, tratando de privarla de asistencia legal y, aparentemente, tratando de preparar el procesamiento más estricto".

Tras su aparición con una pancarta en televisión, se conoció que Ovsyannikova grabó un llamamiento antes de salir al aire. En él, calificó la guerra en Ucrania ahora como un "crimen" y se refirió a Rusia como "un país agresor". Además, atribuyó la responsabilidad de lo que estaba sucediendo al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Mi padre es ucraniano y mi madre es rusa. Y ellos nunca han sido enemigos", dice Ovsyannikova en el video.

La periodista, que tiene dos hijos, aparece en la grabación con un collar con los colores de la bandera rusa y la ucraniana para simbolizar "que Rusia debe parar esta guerra fraticida inmediatamente y que nuestra naciones hermanas tengan la oportunidad de establecer la paz".

En el video asegura que "desafortunadamente" ha trabajando en los últimos años en el Canal 1, "en la propaganda del Kremlin".

Y declaró sentirse "muy avergonzada" por "haber permitido que se dijeran mentiras en las pantallas de televisión, por haber permitido que el pueblo ruso sea zombificado".

En su alegato dice que el comienzo de todo fue en 2014: "Nos callamos (...) No tomamos las calles cuando el Kremlin envenenó a (el disidente Alexei) Navalny. Simplemente observamos en silencio este régimen anti-humano y ahora todo el mundo nos da la espalda".

PERVIY KANAL Los medios de comunicación estatales de Rusia evitan usar los términos "invasión" y "guerra" y utilizan "operación militar".

En sucesivas ocasiones habla de "guerra fraticida" y sostiene que las futuras generaciones "no podrán limpiar la vergüenza" que esto ha causado. En la parte final apeló al pueblo ruso, "inteligente y considerado" y lo llamó a tomar las calles.

Apoyos a Ovsyannikova

Desde el momento en que se conoció la identidad de Ovsyannikova, recibió una gran cantidad de comentarios de agradecimiento en su página de Facebook en ucraniano, ruso e inglés.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Ovsyannikova: "Estoy agradecido con aquellos rusos que no dejan de intentar transmitir la verdad. A los que luchan contra la desinformación y dicen la verdad, los hechos reales a sus amigos, sus familiares y allegados. Y personalmente a la mujer que entró en el estudio del Canal 1 con un cartel en contra de la guerra".

El ex primer ministro ruso Mikhail Kasyanov dijo en el programa televisivo Newshour de la BBC que la protesta de la periodista rusa Marina Ovsyannikova fue un "acto muy valiente y asombroso". También dijo que teme por la seguridad de la periodista.

