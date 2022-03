Rusia y Ucrania: quiénes son los periodistas que han muerto en Ucrania desde que empezó la invasión rusa

Los nombres más recientes en lista de fallecidos son el camarógrafo irlandés Pierre Zakrzewski, de 55 años, y la ucraniana Oleksandra Kuvshinova de 24, quienes murieron este lunes cuando su carro quedó bajo fuego de disparos en Horenka, al oeste de Kiev, mientras cubrían la guerra para la cadena estadounidense Fox News.

Su colega, Benjamin Hall, de 39 años, resultó herido en el ataque y permanece en el hospital.

La directora ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, dijo que fue un "día desgarrador" para la organización y destacó las calidades profesionales de Zakrzewski, que calificó como "incomparables".

"Pierre fue un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas los eventos internacionales para Fox News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia con nosotros", afirmó.

"Su talento era enorme, y no había un papel en el que no participara para ayudar en el campo, desde fotógrafo hasta ingeniero, editor y productor, y lo hizo todo bajo una inmensa presión con una habilidad tremenda. Estaba profundamente comprometido con contar la historia, y su valentía, profesionalismo y ética de trabajo fueron reconocidos entre los periodistas de todos los medios de comunicación", expresó en un comunicado interno de Fox, según reportó el New York Times.

Por su parte, el productor de Fox, Yonat Friling, dijo que durante las semanas que Kuvshinova trabajó con el equipo, desempeñándose como traductora y guía local del equipo de noticias, "hizo un trabajo brillante".

"Hemos perdido a una hermosa mujer valiente", afirmó Friling. "Le encantaba la música y era divertida y amable".

"Su sueño era conectar a personas de todo el mundo y contar sus historias, y lo cumplió a través de su periodismo", escribió Scott en un memorando.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, dijo sentirse "profundamente perturbado" por el asesinato de Kuvshinova y Zakrzewski, quien era ciudadano irlandés.

"Mis pensamientos están con sus familias, amigos y colegas periodistas".

El lunes, Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, publicó en la plataforma Telegram que Hall se encontraba en estado grave.

El ataque que mató a Zakrzewski y Kuvshinova sigue a la muerte el domingo del periodista estadounidense Brent Renaud, de 50 años, quien murió a tiros el pasado 13 de marzo en la ciudad de Irpin.

Fue el primer periodista extranjero reportado muerto desde que empezó la guerra en Ucrania.

Su colega Juan Arredondo, un ciudadano colombo-estadounidense, resultó herido y tuvo que ser sometido a una cirugía, pero reportes indican que está fuera de peligro.

"Estábamos cruzando uno de los primeros puentes en Irpin, íbamos a filmar la salida de otros refugiados, y nos subimos a un auto", le dijo Arredondo a un reportero italiano

"Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente, cruzamos un puesto de control y nos empezaron a disparar. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos. Mi amigo es Brent Renaud, le dispararon y se quedó atrás... vi cómo le disparaban en el cuello".

Renaud y Arredondo se encontraban en Ucrania produciendo un documental sobre la crisis global de refugiados para la revista Time.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se solidarizó con la familia de Renaud en Twitter y publicó un comunicado en el que se refirió a él como un talentoso y brillante periodista que predió la vida mientras documentaba la tragedia de millones de ucranianos.

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU