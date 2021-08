Rutinas que sí y LA serie para devorar

Aquí vuelvo luego de mi rabona del miércoles pasado, a pura vacación bien merecida. Sigo por el viejo continente por unos pocos días más y estos días de descanso (de esos en los que siempre llegás a los 10.000 pasos por días, así que de descanso físico, nada) me ayudaron a parar por unos instantes, recargar baterías y permitirme momentos de no hacer nada, que suelen ser los más productivos a la hora de reflexionar. Esta semana pensé en las rutinas, que suelen ser un pilar en mi vida. Por alguna razón hablamos de “rutina” siempre en clave negativa, como eso que uno no quiere para su vida. Pero en realidad las rutinas son excelentes para mantenernos activos y motivados. Lo dice la ciencia.



Mi rutina para escribir Pícnic!, por ejemplo, es placentera. Son unas horas de paz, acompañada en general de música clásica o jazz y una infusión de jengibre, cúrcuma y limón (fría, en este verano romano que hierve). Es una rutina que me predispone a terminar un trabajo, pero que además lo hace mucho más disfrutable. No es lo mismo hábito que rutina, ni es lo mismo hábito que rutina y que ritual. Todo esto lo explica bien Anne-Laure Le Cunff, experta en neurociencia, en esta nota. La rutina, a diferencia del hábito, requiere de intención y esfuerzo. Uno no va al gimnasio o a caminar por hábito, en general, va por rutina y casi siempre tenemos que hacer un esfuerzo para dejar la cama calentita y salir al mundo cruel vestida con ropa de gym y dispuesta a transpirar para quemar unas pocas calorías. Pero muchos lo hacemos y luego lo agradecemos.



Las rutinas le dan estructura a nuestras vidas, siempre que no se conviertan en dictadoras de todo lo que hacemos. Y la estructura también da alegría y disfrute, porque permite ordenar los tiempos para hacer lo que tenés que hacer y lo que tenés ganas de hacer, a veces con tanta suerte que se transforman en una misma cosa. ¿Cuáles son las rutinas productivas de tu vida? Soy Carina Novarese y siempre te leo si me escribís por acá.