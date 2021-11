Saint George´s School cumple 30 años con el sello del bilingüismo

Saint George´s School, que comenzó a funcionar en 1991, cumple tres décadas con la “impronta” del bilingüismo como característica superior de este centro de estudios que alberga a bebés desde los tres meses hasta chicos de sexto año de bachillerato.

La idea de crear un centro educativo surgió durante la infancia: Nevers Díaz Pasquet y María Isabel Varela Surraco fueron compañeras desde Primaria y, años después, volvieron a estudiar juntas en el liceo, según se relata en el sitio web del colegio.

Al cabo del tiempo, prometieron formarse como docentes y crear un colegio de muy buena calidad de enseñanza, donde aprender fuera motivante y divertido, donde los niños, rodeados de amor, pudieran desarrollar sus aptitudes y formar sus opiniones, sin repetir lecciones mecánicamente.

Así, y con el apoyo de las familias del jardín de infantes Let’s Play que Nevers había fundado en 1987, surgió Saint George’s School a inicios de la década de 1990. Con los años, se acercaron varias familias que creyeron en el proyecto y compartieron la misma visión de la educación: formarse como persona en todos sus aspectos, y adquirir las herramientas para desenvolverse con seguridad y con total fluidez en inglés.

Carla Sancassano

“La impronta del colegio más conocida es el bilingüismo: el inglés está concebido como segunda lengua a través de la cual se aprende. No se trata de enseñar un segundo idioma sin contenido. No es tan solo un concepto de aprender inglés sino de aprender en inglés. Esa es una gran diferencia en la enseñanza del idioma respecto a otros ámbitos o propuestas”, dejó en claro la directora de Primaria del colegio, Carla Sancassano. La lengua de Shakespeare no está pensada solo para usarla cuando se viaja, sino que se trata de incorporarla para trabajar, estudiar y pensar en inglés. “Con naturalidad”, subrayó.

Por supuesto, la propuesta educativa –desde 0 a sexto de liceo, un reto que se plantearon y lograron a lo largo de los años– abarca otros aspectos y entre ellos se encuentran los valores.

“Nuestra experiencia educativa y de aprendizaje es única no solo por su propuesta bilingüe sino también por las vivencias que se tienen en el colegio tanto a nivel académico como de convivencia. En Saint George’s todos somos y nos sentimos parte de este gran proyecto que es educar con alegría, entusiasmo y motivación”, destacó Sancassano.

Saint George´s School

“Esto es algo transversal a todos los niveles, donde damos prioridad a la importancia de valorar a cada niño como es, que se sienta parte, que hay talentos diferentes, que todos pertenecemos. Todos somos distintos, aprendemos distinto, lo que implica también tener un respeto por todas las formas de ver el mundo, siempre conviviendo. Aceptamos que somos distintos, pero en convivencia”, ahondó Sancassano.

A decir de la directora de Primaria, en la institución todos pueden sentir “la querida frase” ‘we choose to learn’ (elegimos aprender), que los ayuda a desarrollar la curiosidad “sin límites”, a buscar la motivación, a honrar las fortalezas y trabajar en las debilidades.

“Al ser conscientes de quiénes somos como personas, podemos trabajar para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Elegir aprender significa un crecimiento a nivel personal mediante el cual somos conscientes de que a lo largo del camino podremos sentir miedo, tener dudas o cometer errores pero que debemos confiar en nuestra esencia y en nuestro interior para guiarnos y continuar”, reflexionó.

Pasión por enseñar

De su lado, el director de Secundaria, Eduardo Cedrés, también hizo referencia al 30° aniversario de la institución, un hecho que “renueva nuestra pasión por enseñar y aprender en nuevos contextos”, aseveró.

“En estos 30 años, el colegio no ha parado de crecer: la matrícula de estudiantes se duplicó en menos de diez años, la oferta educativa se enriqueció con nuevos espacios y actividades y se edificaron nuevas instalaciones adelantándose a las exigencias de la innovación educativa”, ahondó Cedrés.

Eduardo Cedrés

Indicó también que en estas tres décadas, la mejor carta de presentación ha sido “cada uno de los estudiantes que posicionaron” al colegio como “una de las mejores propuestas educativas” de la ciudad.

La incorporación del bachillerato, apuntó en esa dirección. “Contar con las primeras generaciones de bachilleres es un logro institucional compartido, fruto de un proyecto comenzado hace varios años y del trabajo metódico en equipo”, dijo el director de Secundaria de Saint George’s. Afirmó que en esta conquista tuvieron que ver las familias que forman parte de la institución, los docentes, funcionarios y directivos, y los estudiantes, que “nos desafían a prepararlos para la vida universitaria y profesional”.

“En el colegio buscamos que nuestros estudiantes amen aprender durante toda la vida. Para esto trabajamos desde el respeto por cada una de las personas que integramos la comunidad educativa y fomentamos la investigación, el pensamiento crítico, la empatía y la toma de decisiones responsables dentro de la comunidad”.

Entre los desafíos del colegio, Cedrés nombró la generalización del uso de TIC, las nuevas modalidades de aprendizaje, el manejo de la información, el respeto por la diversidad y por el medioambiente.

“Lo que hace diferente al colegio y es motivo de orgullo institucional, es el especial cuidado que ponemos para conocer a cada uno de nuestros estudiantes y sus familias, ya que estamos convencidos que solo así es posible que los talentos se materialicen de la mejor manera”, concluyó.

Saint George´s School

La Fiesta de la Paz

En ese marco el colegio festeja anualmente la Fiesta de la Paz, su tradicional celebración pedagógica en la que plasma la importancia del aprendizaje a través de la paz. La paz como camino, adoptando como eje transversal los “valores humanos”, pilar fundamental de los objetivos pedagógico-didáctico y comunitario-social del colegio. Tomando este objetivo, cada año se selecciona un tema que crea un contexto: en esta oportunidad el proyecto fue dividido en tres grandes partes. En la primera, se trabajó desde la propuesta de educación física y deportes con la filosofía de Ubuntu, bajo la consigna “yo soy porque nosotros somos”.

La segunda parte, estuvo de la mano del departamento de español bajo la frase “Enciende tu luz para iluminar el mundo”; todos se embarcaron en la importancia del autoconocimiento y la autoestima. Para valorar quiénes somos, encontrar las fortalezas y hacerlas brillar.

La última parte del proyecto, llegó desde el departamento de inglés, y se trató sobre el concepto de “Bucket fillers”, en español, llenar el vaso o cubeta. Se trató de buscar las maneras de ayudar a personas de todas las edades a vivir más felices, el crecer en la amabilidad, autocontrol, resiliencia, empatía, lo que conlleva a una convivencia en paz que es lo que tanto han estado trabajando con los niños.

Todos estos conceptos estarán plasmados en la Fiesta de la Paz 2021, bajo el lema “Let’s fill buckets”.

Huertas y deportes

Otras acciones apuntaron a la producción de las huertas –tanto en Nursery como en Primaria y Secundaria–, mientras que el aspecto deportivo cuenta con un importante espacio en la institución, en el cual el colegio se ha trazado objetivos y ha crecido. Se practica fútbol, rugby, handball, hockey y atletismo. Saint George’s School participa de los torneos de la LID, la Liga Intercolegial de Deportes.

El área social también tiene su peso dentro del centro educativo, en especial, con el voluntariado que realizan los alumnos de Secundaria, quienes trabajan en diferentes temas y con distintas entidades.

Saint George´s School