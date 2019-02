Salad sandwich de pollo: un almuerzo ideal para el verano

Cuando empieza el calorcito me encaaaanta armar sandwiches para almorzar al aire libre! Es una pequeña pausa que nos llena de energía... Por eso la #recetadeldia son unos mega Salad Sandwiches de pollo re frescos, ricos y livianos. Se prenden? Para 4 porciones, 2 sandw por porción 2 pechugas de pollo cocidas, en cubos⠀ 4 Cdas ciboulette picado⠀ 1/2 cebolla colorada, en cubitos chicos⠀ 1 rama de apio sin hojas, en cubitos chicos⠀ 1 zanahoria pelada, en cubitos chicos⠀ 1/4 pepino, en cubitos chicos⠀ 250 gr queso crema Casancrem⠀ 2 Cdas mostaza⠀ jugo de 1/2 limón⠀ pimienta y sal, a gusto⠀ 16 fetas de pan de campo, semillas, o el que prefieran⠀ 1 atado hojas de rúcula⠀ ⠀ 1. Mezclar los cubos de pollo con el ciboulette, cebolla, apio, zanahoria y pepino.⠀ 2. Mezclar en otro bowl el queso crema Casancrem, mostaza, jugo de limón, pimienta y sal.⠀ 3. Colocar hojas de rúcula sobre la mitad de las fetas de pan y luego esparcir sobre cada una 2 buenas cucharadas de relleno de pollo.⠀ 4. Tapar los sándwiches las fetas de pan restantes y servir o envolver para llevar. @casancremuy #UnpoteMilusos #Sandwiches #foodblog #blog

A post shared by Steffi Rauhut (@notonlysaladblog) on Nov 6, 2018 at 6:23am PST