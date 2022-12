Salsa criolla: una receta simple para prepararla y acompañar el asado de fin de año

Por Federico González Talvi - Especial para El Observador

“Se nos viene, fin de año…” diría el gran Jaime Roos. El 31 de diciembre debe ser probablemente unos de los días que más se vende asado en todo el año y cuando hablo de asado, no solo me refiero al de tira, si no también a chorizos, pollo, achuras.

El chorizo es un elemento fundamental, una pieza clave de todos los asados. Para mí si hay asado, tiene que estar.

Al pan o al plato, con lechuga y tomate o solo al pan con mayonesa, variantes hay un montón. ¿Con salsa criolla? ¡Sí, probalo!

Tal vez ya le pones al chorizo criollita, si lo hacés te invito a que pruebes esta receta y me cuentes. Si no lo hacés, ¡tenés que probar como queda! Tu vida está a punto de cambiar.

Esta salsa es rápida, fácil de hacer y es un excelente acompañamiento también para las carnes.

Hoy te quiero compartir esta receta espectacular de Salsa Criolla y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerla!

Ingredientes

Morrón rojo 1 unidad

Morrón verde 1 unidad

Cebolla colorada 2 unidades

Perejil 1 taza

Aceite neutro 1 taza

Vinagre de vino ½ taza

Sal y pimienta negra



Procedimiento

Lavamos bien todas las verduras.

Cortamos el morrón y la cebolla en brunoise (cubitos bien chiquitos).

Picamos el perejil groseramente.

En un bowl incorporar todos los ingredientes junto con el aceite, el vinagre y los condimentos. Mezclar bien.

Dejamos reposar en la heladera durante 24 horas antes de consumirla.

Esta receta rinde un montón, te recomiendo que siempre hagas de más, porque nunca alcanza, y si te sobra, dura de 3 a 4 días en la heladera.

Esta la última columna del 2022 y quiero desearles a todos feliz año y que tengan un gran 2023. Que en estas fechas reine el amor, la paz y la felicidad. ¡Muchas gracias por acompañarme en este viaje gourmet!